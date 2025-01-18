صاحب الكرة الذهبية، وفاة أسطورة مانشستر يونايتد دينيس لو بعد إصابته بالخرف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 01:00 صباحاً - توفي الإسكتلندي دينيس لو المهاجم السابق لمانشستر يونايتد بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 20 مرة، عن 84 عامًا وفق ما أعلنت عائلته يوم الجمعة.

وفاة أسطورة مانشستر يونايتد دينس لو

وتم إعلان وفاة لو، اللاعب الاسكتلندي الوحيد الذي حصد جائزة الكرة الذهبية، عبر بيان من عائلته أصدره مانشستر يونايتد، الجمعة.

وقالت العائلة في بيان "بقلب مثقل نخبركم أن والدنا دينيس لو رحل عن عالمنا ببالغ الأسى. لقد خاض معركة صعبة، لكنه أخيرا وجد السلام".

لو ضمن قائمة هدافي يونايتد

سجل لو 237 هدفًا في 404 مباريات خلال 11 عاما قضاها في ملعب أولد ترافورد حتى عام 1973، مما يجعله يحتل المركز الثالث بعد واين روني وبوبي تشارلتون في قائمة هدافي يونايتد على مر العصور.

خاض 55 مباراة بقميص إسكتلندا بعدما لعب مباراته الأولى بعمر الـ18 عاما في 1958، ولا يزال يحتفظ بلقب هداف بلاده برصيد 30 هدفا، بالشراكة مع كيني دالجليش، خلال فترته مع يونايتد، فاز لو بلقب الدوري في 1965 و1967.

أجبرته إصابة في الغضروف على الغياب عن الانتصار الشهير على بنفيكا البرتغالي 4-1 في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة "دوري أبطال أوروبا" على ملعب ويمبلي، وهو الانتصار الذي جعل يونايتد أول فريق إنجليزي يتوّج بالكأس.

شُخّصت إصابة لو بمرض الزهايمر والخرف الوعائي في 2021.

وارتبط اسم لو مع بوبي تشارلتون وجورج بست، ثلاثي الهجوم الذي قاد مانشستر يونايتد للفوز بألقاب الدوري الإنجليزي في 1965 و1967، ودوري أبطال أوروبا في 1968، وهو الأول لناد إنجليزي.

وذكر مانشستر يونايتد في بيان: "كل مانشستر يونايتد في حالة حداد لوفاة دينيس لو، ملك ستريتفورد إند".

وأضاف: "مع 237 هدفا في 404 مباريات، سنظل نحتفل به دائما كأحد أعظم وأكثر لاعبي النادي المحبوبين. الهداف الأبرز، لقد جعلته موهبته وروحه وحبه للعبة بطلا لجيل كامل".

أحد أصحاب الكرة الذهبية

تم التصويت لكل من لو وتشارلتون وبست كأفضل لاعبي كرة القدم في أوروبا وفازوا بالكرة الذهبية خلال 5 مواسم من 1964 إلى 1968، ويجمعهم تمثال واحد في "أولد ترافورد".

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