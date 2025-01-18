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نجوم الوطن العربي ومشاهير العالم في الرياض لحضور مهرجان توزيع JOY AWARDS (صور) - أخبار كلمتك

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نجوم الوطن العربي ومشاهير العالم في الرياض لحضور مهرجان توزيع JOY AWARDS (صور) - أخبار كلمتك

نجوم الوطن العربي ومشاهير العالم في الرياض لحضور مهرجان توزيع JOY AWARDS (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 02:00 صباحاً - قبل يوم واحد من الحفل.. احتشد نجوم الوطن العربي ومشاهير العالم في مدينة الرياض لحضور مهرجان توزيع الجوائز  JOY AWARDS بنسخته الخامسة.

وكان من أبرز الحضور النجمة يسرا، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، سيرين عبد النور، صابرين، قصي خولى، بوسي شلبي، كريم عبد العزيز.

كما وصل للرياض الهضبة عمرو دياب، ياسمين صبري، عماد زيادة، رانيا فريد شوقي، هنا الزاهد وبشرى.

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تستعد الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية ان تدشن النسخة الخامسة من  مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" (JOY AWARDS) وذلك مساء اليوم السبت فى تمام السادسة مساء.

 النسخة الخامسة من "جوائز صناع الترفيه" JOY AWARDS

ويُبث الحفل  الذي يحضره تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية  على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بما في ذلك وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، ووصولًا إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية.

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ومن المُرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

ومن المنتظر أن يكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024.

ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق  JOY AWARDS الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

 

يبدأ البث المباشر ل JOY AWARDS 2025 يوم السبت 18 يناير في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت السعودية و6 بتوقيت مصر.

 

و المرشّحون للجوائز هم:

الموسيقى

-       الأغنية المفضّلة: هيجيلي موجوع، الجو، لماح، وين

-       الفنانة المفضّلة: أنغام، أصالة، إليسا، شيرين عبد الوهاب

-       الفنان المفضّل: الشامي، عايض، سيلاوي، تامر عاشور

-       الصوت الجديد المفضل: خالد الصراف، توليت، وجدان سعيد، راكان آل ساعد

 

السينما:

-       الفيلم المفضّل: جرس إنذار، رحلة 404، ولاد رزق 3: القاضية، شباب البومب

-       الممثلة المفضّلة: هنا الزاهد، ياسمين صبري، نور الغندور، خيرية أبو لبن

-       الممثل المفضّل: أحمد عز، فيصل العيسى، هشام ماجد، صهيب قدس

 

المسلسلات الدرامية

-       المسلسل الخليجي المفضّل: متحف يدي، شباب البومب، ثانوية النسيم، زوجة واحدة لا تكفي

-        المسلسل المصري المفضل: العتاولة، أشغال شقة، كامل العدد+1، نعمه الأفوكادو

-        مسلسل بلاد الشام المفضل: العميل، مدرسة الروابي للبنات، لعبة حب، ولاد بديعة

-       الممثلة المفضّلة: إلهام علي، هدى حسين، نور علي، سلافه معمار

-       الممثل المفضّل: عبد العزيز الشهري، أيمن زيدان، معتصم النهار، سامر اسماعيل

-       الوجه الجديد المفضّل: العنود عبد الحكيم، محمد الحربي، نايف البحر، رسيل العتيبي

 

المخرجون

     المخرج السينمائي المفضل: معتز التوني، طارق العريان، فاطمة البنوي، علي الكلثمي
     مخرج الأعمال الدرامية المفضل: محمد سامي، أحمد خالد موسى، علي العلي، رشا شربتجي
 

الرياضة

-       الرياضي المفضّل: أحمد حسين، حسام عوار، سالم الدوسري، ياسين بونو

-       الرياضية المفضّلة: دنيا أبو طالب، هنا جودة، هتان السيف، سماهر كردي

 

المؤثّرون

-       المؤثّر المفضّل: أبو فلة، نايف حمدان، أسامة مروة، شونق بونق

-       المؤثّرة المفضّلة: ضحى العريبي، كادي الجريسي، نارين بيوتي، سارة الورع

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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