وصفها بـ"امرأة رائعة"، رئيسة وزراء إيطاليا تحسم موقفها من حضور حفل تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 04:50 صباحاً - قال مسؤولون من مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم الجمعة إنها ستحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الإثنين في رحلة من شأنها أن تعزز علاقاتها مع الرئيس الأمريكي.

وقامت ميلوني بزيارة خاطفة لترامب في وقت سابق من هذا الشهر في منتجعه مارالاجو في فلوريدا، حيث حظيت بإشادة من الرئيس المنتخب، الذي وصفها بأنها «امرأة رائعة».

وفي سابقة من نوعها، دعا ترامب العديد من الزعماء الأجانب لحضور حفل التنصيب. وتاريخيًّا، لم يحضر أي زعماء أجانب تنصيب الرئيس الأمريكي بسبب مخاوف أمنية وأرسلوا دبلوماسيين بدلًا منهم.

وذكرت تقارير أن بالإضافة إلى ميلوني، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهو مؤيد قوي آخر لترامب، أنه سيحضر التنصيب. لكن المتحدث باسم فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، وهو مؤيد آخر لترامب، قال هذا الأسبوع، إنه لن يحضر.

كما لن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينج، على الرغم من الدعوة الموجهة إليه، لكنه سيرسل مبعوثا.

ولم يدع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى حضور حفل تنصيب ترامب، حسبما أعلن داونينج ستريت يوم الخميس، فيما سيكون زعيم حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف نايجل فاراج حاضرا في واشنطن يوم الإثنين.



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