الجامع الأزهر يبدأ اليوم اختبارات تحديد المستوى في حفظ القرآن لـ5000 طالب مصري بالخارج - أخبار كلمتك

الجامع الأزهر يبدأ اليوم اختبارات تحديد المستوى في حفظ القرآن لـ5000 طالب مصري بالخارج - أخبار كلمتك

وصفها بـ"امرأة رائعة"، رئيسة وزراء إيطاليا تحسم موقفها من حضور حفل تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

وصفها بـ"امرأة رائعة"، رئيسة وزراء إيطاليا تحسم موقفها من حضور حفل تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

بيراميدز المنتشي بالتأهل لربع النهائي يسعى للفوز على دجوليبا بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

بيراميدز المنتشي بالتأهل لربع النهائي يسعى للفوز على دجوليبا بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

6 شركات تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

6 شركات تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الفراولة تتراجع لـ 30 جنيها والحرنكش ينافس التفاح - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الفراولة تتراجع لـ 30 جنيها والحرنكش ينافس التفاح - أخبار كلمتك

رانييري يكرر رقم مورينيو مع روما الإيطالي - أخبار كلمتك

رانييري يكرر رقم مورينيو مع روما الإيطالي - أخبار كلمتك

مد فترة استقبال المشاركات بورشة "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل - أخبار كلمتك

مد فترة استقبال المشاركات بورشة "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل - أخبار كلمتك

وضع إيده على الجرح، أول تعليق من بوتين على اتفاق غزة - أخبار كلمتك

وضع إيده على الجرح، أول تعليق من بوتين على اتفاق غزة - أخبار كلمتك

شروط الالتحاق بوظائف مصر للطيران ببرج العرب والعلمين والمستندات المطلوبة - أخبار كلمتك

شروط الالتحاق بوظائف مصر للطيران ببرج العرب والعلمين والمستندات المطلوبة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وبرينتفورد والأهلي ضد أورلاندو - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وبرينتفورد والأهلي ضد أورلاندو - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

وصفها بـ"امرأة رائعة"، رئيسة وزراء إيطاليا تحسم موقفها من حضور حفل تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وصفها بـ"امرأة رائعة"، رئيسة وزراء إيطاليا تحسم موقفها من حضور حفل تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

وصفها بـ"امرأة رائعة"، رئيسة وزراء إيطاليا تحسم موقفها من حضور حفل تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 04:50 صباحاً - قال مسؤولون من مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم الجمعة إنها ستحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الإثنين في رحلة من شأنها أن تعزز علاقاتها مع الرئيس الأمريكي.

وقامت ميلوني بزيارة خاطفة لترامب في وقت سابق من هذا الشهر في منتجعه مارالاجو في فلوريدا، حيث حظيت بإشادة من الرئيس المنتخب، الذي وصفها بأنها «امرأة رائعة».

وفي سابقة من نوعها، دعا ترامب العديد من الزعماء الأجانب لحضور حفل التنصيب. وتاريخيًّا، لم يحضر أي زعماء أجانب تنصيب الرئيس الأمريكي بسبب مخاوف أمنية وأرسلوا دبلوماسيين بدلًا منهم.

وذكرت تقارير أن بالإضافة إلى ميلوني، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهو مؤيد قوي آخر لترامب، أنه سيحضر التنصيب. لكن المتحدث باسم فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، وهو مؤيد آخر لترامب، قال هذا الأسبوع، إنه لن يحضر.

كما لن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينج، على الرغم من الدعوة الموجهة إليه، لكنه سيرسل مبعوثا.

ولم يدع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى حضور حفل تنصيب ترامب، حسبما أعلن داونينج ستريت يوم الخميس، فيما سيكون زعيم حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف نايجل فاراج حاضرا في واشنطن يوم الإثنين.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق