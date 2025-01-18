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اليونيسف: 15 ألف طفل استشهدوا في غزة بمعدل 35 طفلا يوميا - أخبار كلمتك

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اليونيسف: 15 ألف طفل استشهدوا في غزة بمعدل 35 طفلا يوميا - أخبار كلمتك

اليونيسف: 15 ألف طفل استشهدوا في غزة بمعدل 35 طفلا يوميا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 07:45 صباحاً - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن 35 طفلا فلسطينيا استشهدوا يوميا في قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر، أمس الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، إنه بحسب البيانات الطبية فإن 15 ألف طفل استشهدوا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضح: "هذا يعني استشهاد 35 طفلا في اليوم الواحد طوال 14 شهرا".

من ناحيتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الجمعة، إن نحو 15 طفلا أصيبوا يوميا بإعاقات قد تستمر مدى الحياة نتيجة أسلحة متفجرة استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة خلال 2024.

وذكرت الأونروا أن "نحو 475 طفلا كل شهر، أو 15 طفلا يوميا، أصيبوا بإعاقات قد تستمر مدى الحياة، تشمل جروحا خطيرة في الأطراف وضعفا في السمع، نتيجة استخدام الأسلحة المتفجرة بقطاع غزة خلال 2024".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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