مشاهير العرب - شمس البارودي تهاجم متابعة بسبب زوجها حسن يوسف: «أحسبن عليكي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 10:52 صباحاً - شمس البارودي.. تصدرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، بعد مهاجمتها لإحدى المتابعين بسبب زوجها حسن يوسف.

شمس البارودي تهاجم متابعة

وبدأ الهجوم بعدما قامت شمس البارودي بإعادة نشر مقطع فيديو قديم عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، وتضمن وصف الفنان الراحل حسن يوسف لجسد زوجته.

وحمل الفيديو عنوان «حسن يوسف يصف جسم شمس البارودي»، وظهرت شمس على صورة الفيديو بشكل جرئ قبل إعلان اعتزالها الفن، مما جعل إحدى المتابعات بمهاجمتها تعلق على الفيديو معلقة: «اتقي الله في شيبتك يا حجة شمس».

وخرجت شمس البارودي عن صمتها وردت على المتابعة بشكل هجومي، قائلة: «والله أنا اتقي الله وأحسبن عليكي وانصحك ماتبصيش في المراية كتير».

شمس البارودي وحسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في شهر أكتوبر 2024، عن عمر يناهز 90 عامًا، وكانت عبرت شمس البارودي عن حزنها الشديد لرحيل زوجها الفنان حسن يوسف وابنها عبد الله، حيث كتبت عبر «فيسبوك» منشور جاء فيه: «أحاول بكل ما أوتيت من يقين وإيمان أن أصبر، أحمد الله وأرضى بقضائه وأتصبّر، إلا أنني أذرف الدموع بلا توقف، ذكريات حياتية في كل السكنات واللحظات، أعتذر لمَن حولي، لا أعلم ما هذا الضعف والوهن الروحي».

وأضافت: «أستغفر الله وأدعوه أن يثبت يقيني ويرزقني الصبر على لحظات الصدمة الأولى وساعات وأيام ما بعدها، إلا أن مرور الوقت يزلزلني حزناً على فراق فلذة كبدي عبد الله، وونس عمري وسندي وأمانيَّ بعد الله، شريكي في أنفاسي وخلجات نفسي وكل لحظات أيامي وعمري، حبيبي زوجي».