التصديري للكيماويات: مطلوب حوافز جادة لإقامة بنية متطورة لمنظومة المخلفات البلاستيكية - أخبار كلمتك

التصديري للكيماويات: مطلوب حوافز جادة لإقامة بنية متطورة لمنظومة المخلفات البلاستيكية - أخبار كلمتك

انتهاء فعاليات الدورة الثالثة لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية - أخبار كلمتك

انتهاء فعاليات الدورة الثالثة لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية - أخبار كلمتك

حزب الله: الحرب مع الاحتلال على الجبهة اللبنانية ساهمت في انتصار غزة - أخبار كلمتك

حزب الله: الحرب مع الاحتلال على الجبهة اللبنانية ساهمت في انتصار غزة - أخبار كلمتك

موعد مباراة ناشئات مصر والكاميرون في تصفيات المونديال - أخبار كلمتك

موعد مباراة ناشئات مصر والكاميرون في تصفيات المونديال - أخبار كلمتك

غيابات الأهلي أمام أورلاندو اليوم في دوري الأبطال - أخبار كلمتك

غيابات الأهلي أمام أورلاندو اليوم في دوري الأبطال - أخبار كلمتك

عقد الاجتماع الفني لمباراة المصري وبلاك بولز بالكونفيدرالية اليوم - أخبار كلمتك

عقد الاجتماع الفني لمباراة المصري وبلاك بولز بالكونفيدرالية اليوم - أخبار كلمتك

اندلاع معركة بين قوات عسكرية بسبب الجباية - أخبار كلمتك

اندلاع معركة بين قوات عسكرية بسبب الجباية - أخبار كلمتك

مواطنون يطالبون بسرعة استكمال إصلاح أحد أهم شوارع مدينة تعز - أخبار كلمتك

مواطنون يطالبون بسرعة استكمال إصلاح أحد أهم شوارع مدينة تعز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شمس البارودي تهاجم متابعة بسبب زوجها حسن يوسف: «أحسبن عليكي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شمس البارودي تهاجم متابعة بسبب زوجها حسن يوسف: «أحسبن عليكي» - أخبار كلمتك

قبل الافتتاح الرسمي، تعرف على أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

قبل الافتتاح الرسمي، تعرف على أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - شمس البارودي تهاجم متابعة بسبب زوجها حسن يوسف: «أحسبن عليكي» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - شمس البارودي تهاجم متابعة بسبب زوجها حسن يوسف: «أحسبن عليكي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شمس البارودي تهاجم متابعة بسبب زوجها حسن يوسف: «أحسبن عليكي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 10:52 صباحاً - شمس البارودي.. تصدرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، بعد مهاجمتها لإحدى المتابعين بسبب زوجها حسن يوسف.

شمس البارودي تهاجم متابعة

وبدأ الهجوم بعدما قامت شمس البارودي بإعادة نشر مقطع فيديو قديم عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، وتضمن وصف الفنان الراحل حسن يوسف لجسد زوجته.

شمس البارودي تهاجم متابعة
شمس البارودي

وحمل الفيديو عنوان «حسن يوسف يصف جسم شمس البارودي»، وظهرت شمس على صورة الفيديو بشكل جرئ قبل إعلان اعتزالها الفن، مما جعل إحدى المتابعات بمهاجمتها تعلق على الفيديو معلقة: «اتقي الله في شيبتك يا حجة شمس».

وخرجت شمس البارودي عن صمتها وردت على المتابعة بشكل هجومي، قائلة: «والله أنا اتقي الله وأحسبن عليكي وانصحك ماتبصيش في المراية كتير».

شمس البارودي وحسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في شهر أكتوبر 2024، عن عمر يناهز 90 عامًا، وكانت عبرت شمس البارودي عن حزنها الشديد لرحيل زوجها الفنان حسن يوسف وابنها عبد الله، حيث كتبت عبر «فيسبوك» منشور جاء فيه: «أحاول بكل ما أوتيت من يقين وإيمان أن أصبر، أحمد الله وأرضى بقضائه وأتصبّر، إلا أنني أذرف الدموع بلا توقف، ذكريات حياتية في كل السكنات واللحظات، أعتذر لمَن حولي، لا أعلم ما هذا الضعف والوهن الروحي».

شمس البارودي وحسن يوسف

وأضافت: «أستغفر الله وأدعوه أن يثبت يقيني ويرزقني الصبر على لحظات الصدمة الأولى وساعات وأيام ما بعدها، إلا أن مرور الوقت يزلزلني حزناً على فراق فلذة كبدي عبد الله، وونس عمري وسندي وأمانيَّ بعد الله، شريكي في أنفاسي وخلجات نفسي وكل لحظات أيامي وعمري، حبيبي زوجي».

اقرأ أيضاً
شمس البارودي تعود للفن بفيلم نادر في عيد ميلادها الـ78

جنازة عبد الله حسن يوسف.. انهيار لبلبة وصدمة شمس البارودي

تاريخ مواجهات الأهلي ضد أورلاندو قبل مباراة اليوم.. رقم سلبي للأحمر

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

تسريبات عن اسم وضيوف برنامج رامز جلال الجديدة في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق