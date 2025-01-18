مشاهير العرب - تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان 2025.. فنانة شهيرة ظهرت في المسبح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 12:36 مساءً - رامز جلال.. حاز برنامج رامز جلال منذ عرض أول موسم له على شعبية وإعجاب الكثير من الجمهور، حيث اعتاد المشاهدون على متابعته وقت الإفطار في شهر رمضان الكريم، لذلك أصبح برنامج رامز جلال في صدارة التريند خلال الساعات الماضية بسبب فنانة ظهرت في المسبح.

تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان 2025

ومع تسليط الضوء خلال هذه الفترة على برنامج رامز جلال، تستعرض كلمتك، كل ما يخص برنامج رامز جلال، وذلك من خلال خدمة تقدمها لمتابعيها على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

برنامج رامز جلال في رمضان 2025

يواصل الفنان رامز جلال تصوير حلقات برنامج المقالب الجديد المقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم، ورغم الاعلان عن اسم البرنامج بشكل رسمي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن اسم برنامج رامز جلال الجديد هو «رامز قصر الموت» أو «رامز في المسبح».، ومن المفترض أن تشارك النجمة نوال الزغبي في البرنامج.

الفنانة نوال الزغبي في برنامج رامز جلال

ومن ضمن المعلومات التي تم تداولها من قبل المتابعين، أن الفنانة نوال الزغبي من المقرر أن تكون مقدمة البرنامج وعنصر أساسي في تنفيذ مقالب برنامج رامز جلال ومساعدته في حضور الضيوف والمشاركة في البرنامج.

ومن المقرر، أن تستضيف نوال الزغبي عدد من الضيوف في برنامجها الذي لم يُكشف عن فكرته حتى الآن، وتستدرج الضيوف حتى يظهر رامز جلال في اللحظة المناسبة لتنفيذ المقلب.

ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2025

ومثل كل عام يستضيف الفنان رامز جلال خلال برنامجه العديد من الشخصيات الرياضية والفنية، ومن المتوقع هذا الموسم أن يتواجد به:

-لاعب نادي الأهلي إمام عاشور

-لاعب نادي الأهلي محمد الشناوي

-لاعب نادي الأهلي وسام علي

-لاعب نادي الأهلي مروان عطية

-الفنان أحمد فهمي

-الفنانة مي عمر

-الفنانة شيماء سيف

- الفنان هشام ماجد

-الفنان مصطفى خاطر

- الفنان ويل سميث

- الفنانة كارينا كابور

- الفنانة هنا الزاهد

- الفنانة آية سماحة

القنوات الناقلة لبرنامج رامز جلال 2025

ومن أبرز القنوات الناقلة لبرنامج رامز جلال في رمضان 2025، كما يلي:

قناة إم بي سي مصر.

قناة إم بي سي 1.

قناة إم بي سي العراق.

منصة شاهد نت.

قناة إم بي سي 5.

أسماء برنامج رامز جلال في خلال مواسم رمضان الماضية

-في عام 2009 قدم برنامج رامز حول العالم.

-في عام 2010 قدم برنامج رامز حول العالم الجزء الثاني.

-في عام 2010 قدم برنامج لقاء مستحيل.

-في عام 2011 قدم برنامج رامز قلب الأسد.

-في عام 2012 قدم برنامج رامز ثعلب الصحراء.

-في عام 2013 قدم برنامج رامز عنخ آمون.

-في عام 2014 قدم برنامج رامز قرش البحر.

-في عام 2015 قدم رامز واكل الجو.

-في عام 2016 قدم برنامج رامز بيلعب بالنار.

-في عام 2017 قدم برنامج رامز تحت الأرض.

-في عام 2018 قدم برنامج رامز تحت الصفر.

-في عام 2019 قدم برنامج رامز في الشلال.

-في عام 2020 قدم برنامج رامز مجنون رسمي.

-في عام 2021 قدم برنامج رامز عقله طار.

-في عام 2022 قدم برنامج رامز موفي ستار.

-في عام 2023 قدم برنامج رامز رامز نيفر إند.

-في عام 2024 قدم برنامج رامز جاب من الآخر.