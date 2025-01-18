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امتحانات الشهادة الإعدادية، غش إلكتروني والجيزة تتصدر المشهد بتأخر وصول الأوراق للطلاب - أخبار كلمتك

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امتحانات الشهادة الإعدادية، غش إلكتروني والجيزة تتصدر المشهد بتأخر وصول الأوراق للطلاب - أخبار كلمتك

امتحانات الشهادة الإعدادية، غش إلكتروني والجيزة تتصدر المشهد بتأخر وصول الأوراق للطلاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 02:46 مساءً - امتحانات الإعدادية، عاد شاومينج يطل برأسه مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، ونشطت محاولات الغش الإلكتروني من خلال تطبيق تليجرام.

ونفى مسئولون بوزارة التربية والتعليم حدوث أي عملية تسريب لامتحانات الشهادة الإعدادية في اليوم الأول من امتحانات الفصل الدراسي للعام الجاري.

وشهدت امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم، تداول صور الامتحانات في عدد كبير من محافظات الجمهورية، وذلك بعد مرور نصف ساعة من بدء سير الامتحان، وتداول محترفو الغش الإلكتروني صور الامتحانات، وإجابات الأسئلة عبر تطبيق تليجرام.

ورصدت "كلمتك" شكاوى عدد من أولياء الأمور من محافظة الجيزة، يشتكون من تأخر استلام أبنائهم أوراق الأسئلة لمدد زمنية متفاوتة وصلت إلى نصف ساعة أو يزيد، وبخاصة في لجان سير الامتحان بإدارات كرداسة والهرم والعمرانية.

واشتكى آخرون من تزايد ظاهرة الغش الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة التصدي لعملية الغش في الامتحانات تحقيقا  لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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