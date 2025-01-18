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المؤتمر: مناقشة تطوير التعليم قبل الجامعي بالحوار الوطني خطوة لبناء جيل مواكب للتطورات العالمية - أخبار كلمتك

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المؤتمر: مناقشة تطوير التعليم قبل الجامعي بالحوار الوطني خطوة لبناء جيل مواكب للتطورات العالمية - أخبار كلمتك

المؤتمر: مناقشة تطوير التعليم قبل الجامعي بالحوار الوطني خطوة لبناء جيل مواكب للتطورات العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 02:12 مساءً - قال الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إن إعلان الحوار الوطني مناقشة تطوير التعليم قبل الجامعي ونظام البكالوريا المصرية، إن هذه الخطوة تعد استجابة حقيقية للتحديات التي تواجه النظام التعليمي الحالي، وهي خطوة ضرورية نحو بناء جيل قادر على مواكبة التطورات العالمية في مجالات العلوم والمعرفة.

وأوضح جودة، في بيان له، أن جلسات الاستماع التي سيعقدها الحوار الوطني تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على إصلاح النظام التعليمي بشكل شامل.

وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أن نظام البكالوريا المصرية يمثل نقلة نوعية، حيث يهدف إلى تعزيز التفكير النقدي لدى الطلاب والارتقاء بمستوى التعليم بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور والخبراء التربويين، لضمان صياغة نظام تعليمي يحقق التنمية المستدامة ويعزز من فرص الشباب في المستقبل.

وتابع الربان وليد جودة، أن تطوير التعليم يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، مشددًا على أن النظام التعليمي القوي هو أساس بناء مجتمع متقدم ومزدهر.

وأضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن نظام البكالوريا المصرية سيساهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز مهارات الطلاب، من خلال التركيز على تطبيق المناهج العملية وتعليم اللغات الأجنبية بشكل موسع.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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