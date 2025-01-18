قرارات عبد اللطيف تثير الغضب، والنشطاء: العيال تعبت من كتر الامتحانات وأعمال السنة «كارثة» - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 01:51 مساءً - أثار حديث وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف - عن أن الوزارة وضعت خريطة العام الدراسي ليكون عدد الأيام الدراسية 170 يومًا ومحاولته أن تصل عدد أيام الدراسة 180 يومًا في العالم المقبل - جدلًا واسعًا، خاصة أنه قال إن طلاب الدنمارك واليابان يدرسون 11 شهرًا في العام، وأن بعض الدول تدرس 212 يومًا.

قرارات وزير التعليم الأخيرة تثير غضب أولياء الأمور

القرارات الأخيرة، التي اتخذها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، أثارت ردود أفعال واسعة بين أولياء الأمور، بعضهم رفض تلك القرارات ومنها زيادة أيام الدراسة، مع تغيير نظام الثانوية العامة وغيرها؛ مدشنين هاشتاج “إقالة وزير التعليم مطلب شعبي”، الذي تصدر تريند مصر.

امتحانات الشهادة الإعدادية، كلمتك



في حين طالب بعض النشطاء بمنح وزير التربية والتعليم فرصة في محاولة لإمكانية تطوير التعليم ووضع حلول للمشكلات التي يتعرض لها التعليم.

علق البلوجر أحمد محجوب فقال: “من إنجازات وزير التعليم محمد عبد اللطيف... أن امتحانات اللغة العربية واللغة الأجنبية الإعدادية تسربت... الإعدادية مش الثانوية العامة قصدي البكالوريا... في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية جروبات الغش تنشر امتحان العربي واللغة الأجنبية بعدد من المحافظات.. إقالة وزير التعليم مطلب شعبي”.

إقالة وزير التعليم مطلب شعبي يتصدر

أما البلوجر أيتن سلام فقالت: “إقالة وزير التعليم مطلب شعبي... أطفال الابتدائي تعبوا من التقييمات.. والأطفال هيمتحنوا آخر الناس.. هل هذا تعمد لإرهاقنا وإرهاق الأطفال”.

امتحان أطفال الابتدائي، كلمتك

وعبر أحد أولياء الأمور أيمن بدير عن غضبة فقال: “كل الأهالي متضررة حرفيا.. الامتحانات كثيرة.. وفترة الدراسة قلت على حساب التقييمات.. مفيش مدرسين للمناهج العبثية... إقالة وزير التعليم مطلب شعبي”.

وقال البلوجر يحيي ماهر: “إقالة وزير التعليم مطلب شعبي.. الوزير لا يعرف شيئًا عن التعليم”.

زيادة فترة الدراسة 11 شهرًا

أما أحد النشطاء فقال: “وزير التعليم عايز مدة الدراسة 11 شهر مثل اليابان ومع نظام غريب اسمه التقييمات تضيع جهد الطالب وأولياء الأمور في أمور غير مجدية، وزير جاي علشان يخلي الناس مرتبكة دائمًا في أمور غير مجدية.. وأعمال السنة رجعت الدروس الخصوصية وأصبحت كارثة.. إقالة وزير التعليم مطلب شعبي”.

قرارات وزير التربية والتعليم تثير الجدل، كلمتك

وردت إحدى أولياء الأمور منى علاء، فقالت: “إقالة وزير التعليم مطلب شعبي.. الدراسة عايز يخليها 11 شهر والطلاب الذين ينتظرون الصيف علشان يشتغلوا ويجيبوا مصاريف السنة الجديدة.. وأولياء الأمور الذين يدفعون كل يوم مصاريف مواصلات وأكل لأولادهم بمبلغ وقدره.. ده غير الدروس والكشاكيل... عايز التعليم يستمر 11 شهر. كده كتير بجد”.

وعلق البلوجر أحمد بلتاجي فقال: “قالوا هيطور التعليم ولم نجد تطور بل تدهور! عايز التعليم يستمر 11 شهرًا.. وقبل ما تزود مدة الدراسة انت عملت مناهج ومدرسين ومدارس زى اليابان؟!”.

وزير التربية والتعليم يطالب بزيادة مدة الدراسة 11 شهرًا، كلمتك

وطالب النشطاء بعودة المناهج القديمة، فقالوا: "إقالة وزير التعليم مطلب شعبي.. لا بد من عودة المناهج القديمة ونظم التقويم القديمة ومفيش وزير ينفرد بأى تعديلات لا بد تكون التعديلات من خلال استفتاءات من المدرسين المطحونين فى المدرسة وداخل الفصل، ويا ريت يوجد برلمان من المعلمين والإداريين فى ديوان الوزارة وياريت يكون الوزير معلم".

وقال بعض النشطاء: “أخذ قرارات إيجابية في البداية. لكن الآن كل يوم قرار أسوأ من الذي قبله.. يجب أن يقال... إقالة وزير التعليم مطلب شعبي”.

وزير التعليم ممتاز يربي الأجيال على الدين



في حين رفض بعض النشطاء هاشتاج إقالة وزير التعليم، فقالت البلوجر هدى علي: "وزير ممتاز ييربى الأجيال على الدين والتربية الجيدة بجد أفضل وزير تعليم...".

وزير التربية والتعليم في زيارة لأحد المدارس، كلمتك



وعلق البلوجر أحمد صلاح الدين فقال: "يا جماعة هو كل ما ييجي وزير تعليم تطالبوا بإقالته.. وتقولوا إقالة... عاجبكم حال التعليم! مبسوطين من مستوى التعليم؟ سيبوا حد مرة يكمل الذي بدأه...".



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