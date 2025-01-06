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وزير الكهرباء يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

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وزير الكهرباء يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 05:06 مساءً - هنأ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وذكرت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم الاثنين، أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، بعث برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن عميق مشاعر المحبة وخالص التهاني والأمنيات الطيبة لقداسته وللإخوة الأقباط وللمصريين جميعا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

البابا تواضروس

كما أعرب الوزير عن تمنياته بأن يديم الله على مصر والمصريين أعيادهم واحتفالاتهم وأيامهم المباركة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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