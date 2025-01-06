وزير الكهرباء يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 05:06 مساءً - هنأ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وذكرت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم الاثنين، أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، بعث برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن عميق مشاعر المحبة وخالص التهاني والأمنيات الطيبة لقداسته وللإخوة الأقباط وللمصريين جميعا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما أعرب الوزير عن تمنياته بأن يديم الله على مصر والمصريين أعيادهم واحتفالاتهم وأيامهم المباركة.