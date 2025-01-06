رئيس محكمة استئناف القاهرة يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 04:46 مساءً - بعث المستشار محمد نصر، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، ببرقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء في نص التهنئة: «يسعدني ويطيب لي أن أهدي لقداستكم أطيب التهاني بعيد الميلاد المجيد، أعاده الله على قداستكم بالخير والبركات، وعلى مصرنا العزيزة بالتقدم والرخاء».

وأكد المستشار محمد نصر في رسالته على أهمية التآخي والمحبة التي تجمع أبناء الشعب المصري، مشيدًا بدور الكنيسة المصرية في نشر قيم السلام والوحدة الوطنية.