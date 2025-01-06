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إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام - أخبار كلمتك

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إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام - أخبار كلمتك

إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 05:20 مساءً -  

وقعت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة الوطنية للإعلام  وذلك فى إطار دعم وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة والجهات الإعلامية بالدولة , حيث وقع البروتوكول اللواء أح طارق محـمد هلال مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ممثلًا عن وزارة الدفاع والأستاذ أحمد محـمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

القوات المسلحة مع الهيئة الوطنية للإعلام

 

وأكد مدير إدارة الشئون المعنوية حرص القوات المسلحة على التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام بإعتبارها الجهة الرائدة فى العمل الإعلامى لتعزيز الوعى المجتمعى بما يسهم فى تحقيق الأهداف الوطنية ودعم التنمية الشاملة للدولة.

 وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن البروتوكول يعد فرصة لتعميق وتعزيز علاقات التعاون مع القوات المسلحة، مشيدًا بدور إدارة الشئون المعنوية فى تنمية الوعى الوطنى والتحصين المعرفى بكافة التحديات والتهديدات التى تواجه الدولة المصرية.

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ويهدف البروتوكول إلى مد آواصر التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة والهيئة الوطنية للإعلام فى إطار تطوير منظومة الخدمات الإعلامية المقدمة فى مصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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