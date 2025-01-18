شروط الالتحاق بوظائف مصر للطيران ببرج العرب والعلمين والمستندات المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 03:50 صباحاً - أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية الشغل بعض الوظائف للعمل بمحطة برج العرب ومرسى مطروح ومطار العلمين بنظام عقد عمل أحد عشر شهرًا بالشروط الآتية:

الوظيفة والشروط والأعداد المطلوبة

أولًا: وظيفتا ضابط حركة تحميل عدد (1) أفراد ضابط حركة وكالة عدد (1) فرد.

مؤهل عال مناسب.

الإجادة التامة للغة الإنجليزية.

الإجادة التامة للحاسب الآلي.

اجتياز الاختبارات المقررة.

ثانيًا: وظيفة فني استقبال وترحيل طائرات عدد (۲۳) فردًا.

مؤهل فني متوسط مناسب.

رخصة قيادة مهنية درجة ثانية.

اجتياز الاختبارات المقررة.

ثالثًا: وظيفة فني كهرباء عدد (۱) فرد فني ميكانيكا عدد (۱) فرد.

مؤهل فنى متوسط مناسب.

اجتياز الاختبارات المقررة.

رابعًا: وظيفة سائق مهبط عدد (۷) افراد جرار عدد (۸) أفراد.

الحصول على الإعدادية.

رخصة قيادة مهنية درجة أولى / ثانية.

اجتياز الاختبارات المقررة.

خامسًا: وظيفتي منظم تجهيزات طائرات عدد (۲٥) فرد منظم تحميل طائرات عدد (٣٤) فرد.

شروط عامة:

لا يزيد السن عن (۳۰) عام عند بداية قبول الطلبات.

الحصول على الإعدادية.

اجتياز الاختبارات المقررة.

ذكور فقط.

قبول العمل بنظام النوبات.

يقتصر التقديم على أبناء محافظتي الإسكندرية مرسى مطروح على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية ( البطاقة سارية ).

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة.

يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

استيفاء مطالب التأهيل طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها.

تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك وهو وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٥/٢/٤ حتى ٢٠٢٥/٢/١٣

على أن يتم تقديم صورة المستندات التالية في أول اختبار تقرره الشركة وهي:-

بطاقة الرقم القومي سارية.

- المؤهل الدراسي.

شهادة الميلاد " مميكنة حديثة"

الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.

- السيرة الذاتية (CV) لوظيفتي ضابط حركة تحميل ضابط حركة وكالة.

عدد (۲) صورة شخصية. - دمغة بقيمة (١٠٥) قروش + طابع الشهيد.

- رخصة قيادة مهنية درجة ثانية (سارية) لوظيفة فني استقبال وترحيل طائرات / درجة اولى - ثانية لوظيفة سائق (مهبط - جرار).

توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيها لخزينة الشركة لا ترد.

لن تقبل أي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه وتقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ووسيلة التواصل سوف تكون عن طريق الموقع الإلكتروني والإيميل الخاص بالمتقدم وعلى المتقدمين المتابعة الدائمة للموقع الإلكتروني ولن يلتفت إلى أى طلبات تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد لتقديم الطلبات.



اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

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