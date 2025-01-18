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منتخب الناشئات يواجه الكاميرون اليوم في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أخبار كلمتك

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منتخب الناشئات يواجه الكاميرون اليوم في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أخبار كلمتك

منتخب الناشئات يواجه الكاميرون اليوم في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 06:00 صباحاً - منتخب الناشئات، يدخل منتخب مصر للكرة النسائية تحت 17 عامًا، اليوم السبت مواجهة صعبة، عندما يحل ضيفًا على نظيره الكاميروني، في لقاء الإياب من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بالمغرب.

كانت مباراة الذهاب في القاهرة، الأحد الماضي، انتهت لصالح المنتخب الكاميروني بخماسية نظيفة.

 

موعد مباراة ناشئات مصر والكاميرون

وتنطلق مباراة منتخب الناشئات المصري أمام نظيره الكاميروني في تمام الثانية ظهر اليوم السبت بتوقيت الكاميرون، الثالثة بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الكاميرون

اختتم منتخب مصر للناشئات تحت 17 عامًا، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب الكاميرون في لقاء العودة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم بالمغرب، وتقام المباراة في تمام الثانية ظهر اليوم بتوقيت الكاميرون، الثالثة بتوقيت القاهرة.

أدى الفريق بقيادة مصطفى منير مرانه الأخير أمس الجمعة، على ملعب المباراة وسط حالة من الجدية والتركيز التي سيطرت على جميع اللاعبات.

 

منتخب مصر بزيه التقليدي أمام الكاميرون

في السياق ذاته، أقيم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، وأسفر عن ارتداء منتخب الناشئات المصرى القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما ترتدي حارسة المرمى طاقمًا أسودَ، فيما يظهر المنتخب الكاميروني بالقميص الأخضر والشورت الأحمر والجوارب الصفراء وترتدي الحارسة الأزرق الفاتح.

كما تم الاتفاق على كافة الأمور اللوجستية الخاصة بالمباراة ومواعيد تحركات الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية.

حضر الاجتماع الفني، إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس البعثة، وأيمن حافظ المدير الإداري لمنتخب مصر، وديما محمد إداري المنتخب وحسني حسين مسؤول المهمات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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