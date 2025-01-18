الرياضة - 08:31 - فرصة للمستثمرين.. تراجع سعر الذهب اليوم السبت 18 يناير 2025 وعيار 21 مفاجأة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 08:31 صباحاً - سعر الذهب.. شهد سعر الذهب، اليوم السبت 18 يناير 2025، تراجعًا طفيفًا في أسواق الصاغة بمصر مع بداية التعاملات في محال الصاغة.

سعر الذهب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في محال الصاغة بمصر - نحو 3780 جنيهًا للبيع و3755 جنيهًا للشراء، وذلك دون إضافة تكلفة المصنعية.

أما سعر جرام الذهب عيار 24/ الأغلى بين الأعيرة في سوق الصاغة بمصر، فقد بلغ نحو 4320 جنيهًا للبيع و4291.5 جنيه للشراء، وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب في مصر اليوم السبت 18 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4320 جنيهًا 4291.5 جنيه عيار 22 3960 جنيهًا 3933.75 جنيه عيار 21 3780 جنيهًا 3755 جنيهًا عيار 18 3240 جنيهًا 3218.5 جنيه عيار 14 2520 جنيهًا 2503.25 جنيه عيار 12 2160 جنيهًا 2145.75 جنيه عيار 9 1620 جنيهًا 1609.25 جنيه الجنيه الذهب 30240 جنيهًا 30040 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن نحو 4320 جنيهًا للبيع، و4291.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 الآن في بداية تعاملات اليوم نحو 3960 جنيهًا للبيع، و3933.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم إلى 3780 جنيهًا للبيع، و3755 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 3240 جنيهًا للبيع، و3218.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في مصر الآن نحو 2520 جنيهًا للبيع، و2503.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 في مصر الآن إلى 2160 جنيهًا للبيع، و2145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر الآن 1620 جنيهًا للبيع، و1609.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 30240 جنيهًا للبيع، و30040 جنيهًا للشراء.