مشاهير العرب - موعد حفل Joy Awards 2025 والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 09:51 صباحاً - حفل Joy Awards.. تستعد المملكة العربية السعودية، لانطلاق فعاليات حفل Joy Awards 2025، الحدث العالمي بلمسات احترافية، والذي يجمع العديد من الشخصيات البارزة والنجوم من مختلف أنحاء العالم.

حفل Joy Awards 2025

يقام حفل Joy Awards 2025 ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسيتم تكريم صناع الترفيه على مستوى العالم العربي، بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة، ويتم تنظيمه من قبل مجموعة من المحترفين، مما يضمن تقديم تجربة استثنائية للحضور والمشاهدين.

موعد حفل Joy Awards

وينطلق حفل Joy Awards في دورته الخامسة اليوم السبت 18 يناير 2025، من الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، في أجواء احتفالية مميزة، لتكريم صناع الترفيه في مجالات الفن، السينما، الدراما، الموسيقى، والرياضة.

وتبدأ فعاليات الحفل عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرياض، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لحفل Joy Awards

وسيتم بث حفل جوي أورد 2025 عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، بالإضافة إلى منصة شاهد الرقمية، كما سيتم نقل فعاليات الحفل عبر عدة قنوات على موقع يوتيوب، ومنها قنوات تركي آل الشيخ وموسم الرياض.

حفل Joy Awards 2025

واستقبلت الرياض ألمع النجوم للمشاركة في الحفل، من بين الحاضرين، «باسل الزارو، منى زكي، معتصم النهار، أحمد السقا، قصي خولي، ومحمد الأحمد، محمد الشرنوبي، خالد سليم، ونجلاء بدر، رنا رئيس، عمرو يوسف، ليلى علوي، نبيلة عبيد، ياسمين صبري، يوسف الشريف» وغيرهم من الفنانين.

وتضم حفل Joy Awards، العديد من النجوم العالمين منهم الممثلة التركية مريم أوزرلي التي اشتهرت بدور السلطانة هيام، في مسلسل حريم السلطان.