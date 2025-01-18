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وزير الخارجية: لدينا توجيهات من قادة مصر والسنغال بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: لدينا توجيهات من قادة مصر والسنغال بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لدينا توجيهات من قادة مصر والسنغال بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 12:36 مساءً - قال وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، إن مصر كانت أول دولة أفريقية تعترف بدولة السنغال، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة التكامل الأفريقي والشئون الخارجية السنغالية.

وأضاف عبد العاطي، أن هناك توجيهات من قادة مصر والسنغال بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيرا إلى مرور 65 عاما على تدشين العلاقات بين البلدين.

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه بحثت مع وزيرة خارجية السنغال تعزيز التعاون خاصة في قطاع الزراعة، قائلا: «أعتزم زيارة السنغال قريبا على رأس وفد من الشركات المصرية».

من جانبها، قالت وزيرة التكامل الأفريقي والشئون الخارجية السنغالية، إن مصر شريك مهم بالنسبة لنا والسنغاليين في القاهرة يشعرون أنهم في بلادهم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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