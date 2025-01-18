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مشاهير العرب - تامر حسني: «أنا مش شيخ بس تمسكي بالصلاة سر نجاحي» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تامر حسني: «أنا مش شيخ بس تمسكي بالصلاة سر نجاحي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني: «أنا مش شيخ بس تمسكي بالصلاة سر نجاحي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 02:32 مساءً - استحوذ الفنان تامر حسني، على مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما فاجئ قطاع كبير من متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بسر نجاحه في الحياة وتوفيقه الدائم.

نصيحة تامر حسني للاهتمام بالصلاة

وكان تامر حسني، شارك مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» يكشف عن أهمية الصلاة، مشيرا إلى أهميتها في حياته قائلا: «والله اللي بيقوله دا صح، أنا مش شيخ ولا عامل بنصح، أنا بتكلم عن حاجات كتير مريت بيها في حياتي، وكانت من أسباب وصلي لحلمي التمسك بالصلاة، أيا كنت بتعمل أى أوعى تقول ربنا مش هيقبل صلاتي».

تامر حسني

وأضاف تامر حسني: «أوعى تصدق اللي يقولك كدا، وأوعى أنت تحكم على ربنا وتشك في رحمته، إنه مش هيقبل لا دا غلط كبير، ربنا أكرم ارحم مما تتخيل ومهما أى غلط كنت بعمله مسير الصلاة تقلله، وتخليك تقلل أخطاء واحدة واحدة».

آخر أعمال تامر حسني

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال تامر حسني أغنية «فعلا مبيتنسيش» بالتعاون مع الفنان رامي صبري الذين شهدا من خلالها الكثير من النجاح، حيث تجاوزت مشاهداتها حاجز الـ 3 مليون مشاهدة.

وأغنية «فعلا مبتنسيش» لـ تامر حسني ورامي صبري، من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكّل، جيتار أحمد حسين.

تامر حسني

وتضمنت كلمات أغنية «فعلا مبتنسيش» الأتي: «فين مني زمان أنا جيت أوي عليه، قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه، فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول السنين، وجالي قلب ازاي كده والقسوة جاتلي منين، ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بأيديا، أناني كنت و هو كان باقي عليا، أنا اللي ألف مرة خان ولا عاب في يوم فيا، فعلاً مابيتنسيش، وحاولت أتعايش بفشل واقفه حياتي و مش بعيش، وبكابر عامل قادر، وإن فراقه مهزنيش و أنا تايه في الحياة، وقفت بيا خلاص الحياه ومشوفتش بعده خير».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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