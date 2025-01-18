مشاهير العرب - محمد محمود: دوري في فيلم "المستريحة" شرير بس تحبه.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 12:51 صباحاً - أعرب الفنان محمد محمود عن سعادته بالمشاركة كضيف شرف بفيلم "المستريحة" بطولة الفنانة ليلى علوي، مؤكدًا على أنها تجربة جيدة بالنسبة له.

وأوضح محمد محمود، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "حبيت التصوير مع أسرة الفيلم، والمخرج عمر صلاح هايل جدًا، والأستاذة ليلى علوي شرف ليَّ إني أشتغل معاها ومع بيومي فؤاد، والدور نفسه ظريف اوي لايت كوميدي، بالرغم أنه شرير لكن ماتكرهوش، الناس بتحبه".

وكشف محمد محمود عن أعماله القادمة، حيث يقوم بتصوير مشاهده ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة"، والذي تم عرضه ضمن دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان يتمنى وجود جزء ثاني من مسلسل "أعلى نشبة مشاهدة"، ولكن للأسف لم يحدث، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل بعنوان "نص الشعب اسمه محمد"، كما يشارك في مسلسل "شباب امرأة"، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويجسد دور من أهم أدوار السينما المصرية والذي قدمه الفنان عبد الوارث عسر.