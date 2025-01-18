مقتل شخص واصابة اخرين بانفجار في عدن الليلة(تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

قال الصحفي البارز عبدالرحمن انيس حدث انفجار في مكبس المصباحي للخردوات بحي البساتين في عدن الساعة حوالي الساعة 11:20 مساءً

واضاف:وفقًا لشهادة مصدر عمالي، وقع الانفجار أثناء عملية نقل خردة من شاحنة صغيرة (دينا) إلى قاطرة.

كانت الخردة تحتوي على مخلفات حربية قديمة، وأثناء الاحتكاك بين المواد المعدنية خلال النقل، حدث الانفجار.

واختتم: تسبب الانفجار بوفاة العامل رياض منصور عبدالله منصر (35 عامًا)، يسكن في مخيم النازحين بدار سعد واصابة إجمالي المصابين: 11 شخصًا وإصابات طفيفة: 3 أشخاص، تم إسعافهم في المستشفى الألماني، وتلقوا العلاج اللازم قبل مغادرتهم و إصابات خطيرة: 8 أشخاص يعانون من إصابات مختلفة (الأيدي، البطن، الأرجل) وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وتحويلهم إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.