6 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسي بقيم التداول - بدون الصفقات بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

6 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسي بقيم التداول - بدون الصفقات بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

بعد بلوغ حدها الأقصى، أمريكا تباشر بإجراءات "استثنائية" لتجنب التخلف عن سداد الديون - أخبار كلمتك

بعد بلوغ حدها الأقصى، أمريكا تباشر بإجراءات "استثنائية" لتجنب التخلف عن سداد الديون - أخبار كلمتك

اليوم، الجيزة تستقبل 212 ألف طالب لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

اليوم، الجيزة تستقبل 212 ألف طالب لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

نجوم الوطن العربي ومشاهير العالم في الرياض لحضور مهرجان توزيع JOY AWARDS (صور) - أخبار كلمتك

نجوم الوطن العربي ومشاهير العالم في الرياض لحضور مهرجان توزيع JOY AWARDS (صور) - أخبار كلمتك

هيئة البث الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

هيئة البث الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

بالدموع والأحضان، وداع تاريخي لعمر مرموش في آينتراخت فرانكفورت (فيديو) - أخبار كلمتك

بالدموع والأحضان، وداع تاريخي لعمر مرموش في آينتراخت فرانكفورت (فيديو) - أخبار كلمتك

عاجل:مصدر امني يكشف سبب الانفجار واعداد الضحايا في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

عاجل:مصدر امني يكشف سبب الانفجار واعداد الضحايا في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

بعد تبكيرها، موعد صرف مرتبات شهر يناير، اعرف مرتبك الجديد - أخبار كلمتك

بعد تبكيرها، موعد صرف مرتبات شهر يناير، اعرف مرتبك الجديد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

مقتل شخص واصابة اخرين بانفجار في عدن الليلة(تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مقتل شخص واصابة اخرين بانفجار في عدن الليلة(تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

مقتل شخص واصابة اخرين بانفجار في عدن الليلة(تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 02:22 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي البارز عبدالرحمن انيس حدث  انفجار في مكبس المصباحي للخردوات بحي البساتين في عدن الساعة حوالي الساعة 11:20 مساءً
واضاف:وفقًا لشهادة مصدر عمالي، وقع الانفجار أثناء عملية نقل خردة من شاحنة صغيرة (دينا) إلى قاطرة.
كانت الخردة تحتوي على مخلفات حربية قديمة، وأثناء الاحتكاك بين المواد المعدنية خلال النقل، حدث الانفجار.

واختتم: تسبب الانفجار بوفاة العامل رياض منصور عبدالله منصر (35 عامًا)، يسكن في مخيم النازحين بدار سعد واصابة  إجمالي المصابين: 11 شخصًا وإصابات طفيفة: 3 أشخاص، تم إسعافهم في المستشفى الألماني، وتلقوا العلاج اللازم قبل مغادرتهم و  إصابات خطيرة: 8 أشخاص يعانون من إصابات مختلفة (الأيدي، البطن، الأرجل) وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وتحويلهم إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

عاجل:فيديو مرعب لسقوط ضحايا بانفجار كبير في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق