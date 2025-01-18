مد فترة استقبال المشاركات بورشة "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 04:10 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مد فترة استقبال المشاركات بورشة "ابدأ حلمك" المجانية بالإسماعيلية إلى نهاية شهر يناير الحالي، ضمن برامج وزارة الثقافة لتدريب أبناء المحافظات على فنون الأداء المسرحي وإعداد الممثل الشامل.

هيئة قصور الثقافة

وتتيح الهيئة التقديم في الورشة من خلال الاستمارات الورقية بقصر ثقافة الإسماعيلية، أو الإلكتروني عبر رابط https://shorturl.at/T37Ak في ضوء استكمال المرحلة الثالثة من المشروع التي تضم محافظات شمال سيناء وقنا والإسماعيلية.

ورشة ابدأ حلمك

واختتمت الهيئة اختبارات "ابدأ حلمك" بقنا، مؤخرا بحضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية والمدير التنفيذي للمشروع، والمخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، حيث تقدم للاختبارات 410 متقدمين من مختلف الفئات العمرية، وتم قبول 67 منهم بعد اجتيازهم مراحل التقييم الدقيقة التي أجرتها لجنة متخصصة.

و تكونت اللجنة من الناقد محمد الروبي، رئيس تحرير جريدة "مسرحنا"، والمخرج شادي الدالي، مدرب التمثيل، والمايسترو حسام حسني، مدرب الموسيقى، والمخرج خالد أبو ضيف، المدير الإقليمي للمشروع ومدرب الحكي، وتنطلق التدريبات قريبا، كما تستعد الهيئة لتخرج دفعة محافظة شمال سيناء.

وتشمل ورش المشروع التدريب على جميع فنون المسرح، في الرقص والغناء والديكور والإخراج والإلقاء والدراما والتمثيل، عبر تدريبات يقدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين، ويستمر التدريب 6 أشهر، يقدم بعدها عرض الختام وتخرج دفعة المحافظة.

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب أبناء المحافظات عبر ورش مجانية على فنون المسرح، وتقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.