مشاهير العرب - محمد رمضان يشوق جمهوره لحفله المرتقب في باريس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 04:22 مساءً - يستعد الفنان محمد رمضان، لحفله الغنائي القادم في باريس خلال الفترة المقبلة، الذي من المفترض أن يقدم خلاله باقة من أفضل أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرا.

وفي هذا السياق، كشف محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل حفله في باريس، مشيرا إلى موعده المقرر أن يكون في 18 يناير الجاري، والتي تكون بالتعاون بينه وبين فرقة الأصدقاء.

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

الجدير بالذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرا، أغنية انا البلد على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان كلوبيكس.

وتضمنت كلمات أغنية «أنا اليلد» لـ محمد رمضان الآتي: «أنا حاطط على اللي حطوا عليك، ومزعل اللي مزعلك، كاسر عين اللي كسروا عينيك، ومشغل اللي مشغلك، بلعب باللي لاعبين بيك، جاي تنافس مين يالا، أنا فوق فوق الناس اللي فوقيك، وكبير كبيرك يبقى أنا، أنا البلد يا ابن البلد، أساسي يا كمالة عدد، لما أجي تحسوا بهدد.. ولد اه.. أسد يا، جه الملك رفع العلم.. تاريخي خلص كام قلم، لما أجي تحسوا بألم.. علم اه.. هرم يا، أنا مداين اللي بيداينوك، ومسلف اللي مسلفك».

ومن ناحية آخرى، يواصل محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الترويج لمسابقة أغنيته الجديدة، اليوم الجمعة، و المقرر طرحها عبر المنصات الرقمية في الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، أعلن محمد رمضان، عبر حسابه على «إنستجرام» عن بدء العد التنازلي للإعلان عن الفائزين باكتشاف الاسم الحقيقي لأغنيته المقبلة، قائلا: «سؤال المليون جنيه في ٩ كسبوا، باقي واحد هنختاره وهنعلن عن الـ 10 فائزين نهاية المسابقة اكتب اسم أغنيتي القادمة «باقي ايه - قطتي مبتخربش -البابا راجع»، لكل أكونت تعليق واحد فقط».