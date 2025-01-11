عمر مرموش يحقق رقما غير مسبوق مع فرانكفورت في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 06:41 مساءً - واصل النجم المصري، عمر مرموش، تألقه اللافت هذا الموسم رفقة فريقه آينتراخت فرانكفورت، بتسجيل هدف الفوز (1-0) على مضيفه سانت باولي، ضمن لقاءات الجولة رقم 16 من الدوري الألماني، مساء اليوم السبت.

وجاء هدف الدولي المصري عمر مرموش في الدقيقة 33، أمام الفريق الذي سبق أن دافع عن ألوانه، معارا من فولفسبورج، وهو ما جعله يرفض الاحتفال بالهدف.

رقم تاريخي يسجله عمر مرموش

وأحرز مرموش هدفه رقم 14 في البوندسليجا، هذا الموسم، ليصبح أول لاعب في تاريخ آينتراخت فرانكفورت، يتمكن من تسجيل هذا العدد من الأهداف، في أول 16 مباراة من أحد مواسم البوندسليجا، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

واستغل مرموش كرة عرضية، أخطأ دفاع سانت باولي في إبعادها، ليوجه تسديدة سكنت الشباك، رافعًا رصيده إلى 14 هدفًا في الدوري الألماني، هذا الموسم، ليتصدر هدافي المسابقة بالتساوي مع هاري كين، نجم بايرن ميونخ.

يذكر أن الصحفي الإيطالي المتخصص في الميركاتو، فابريزيو رومانو، أشار اليوم إلى اقتراب مانشستر سيتي من التوصل لاتفاق لضم مرموش، هذا الشتاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.