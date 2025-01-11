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عمر مرموش يحقق رقما غير مسبوق مع فرانكفورت في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

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عمر مرموش يحقق رقما غير مسبوق مع فرانكفورت في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

عمر مرموش يحقق رقما غير مسبوق مع فرانكفورت في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 06:41 مساءً - واصل النجم المصري، عمر مرموش، تألقه اللافت هذا الموسم رفقة فريقه آينتراخت فرانكفورت، بتسجيل هدف الفوز (1-0) على مضيفه سانت باولي، ضمن لقاءات الجولة رقم 16 من الدوري الألماني، مساء اليوم السبت.

وجاء هدف الدولي المصري عمر مرموش في الدقيقة 33، أمام الفريق الذي سبق أن دافع عن ألوانه، معارا من فولفسبورج، وهو ما جعله يرفض الاحتفال بالهدف.

رقم تاريخي يسجله عمر مرموش 

وأحرز مرموش هدفه رقم 14 في البوندسليجا، هذا الموسم، ليصبح أول لاعب في تاريخ آينتراخت فرانكفورت، يتمكن من تسجيل هذا العدد من الأهداف، في أول 16 مباراة من أحد مواسم البوندسليجا، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

واستغل مرموش كرة عرضية، أخطأ دفاع سانت باولي في إبعادها، ليوجه تسديدة سكنت الشباك، رافعًا رصيده إلى 14 هدفًا في الدوري الألماني، هذا الموسم، ليتصدر هدافي المسابقة بالتساوي مع هاري كين، نجم بايرن ميونخ.

يذكر أن الصحفي الإيطالي المتخصص في الميركاتو، فابريزيو رومانو، أشار اليوم إلى اقتراب مانشستر سيتي من التوصل لاتفاق لضم مرموش، هذا الشتاء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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