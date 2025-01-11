مشاهير العرب - «قالي تعالي اعملي أوديشن».. رغدة سعيد تفجر مفاجأة عن مخرج شاب تحرش بها في مكتبه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 08:42 مساءً - رغدة سعيد.. تصدرت الفنانة الشابة رغدة سعيد، تريند مواقع التواصل الأحتماعي بعد ما كشفت تعرضها للتحرش من قبل أحد المخرجين، وذلك أثناء مشاركتها في تجارب الأداء لدورها في بأحد الأفلام.

وروت رغدة سعيد، في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك» تفاصيل واقعة التحرش قائلة: «حصلي واقعة تحرش من مخرج شاب، مش حابة أقول اسمه دلوقتي هقوله في الوقت المناسب، الواقعة اللي حصلت دي من سنتين وأنا وقتها كان عندي تشويش ومش عارفة أحكي ولا لا وكانت صدمة».

وأضافت رغدة سعيد: «أنا ممثلة واشتغلت مع مخرجين كبار معروفة في الوسط مبشتغلش كتير.. اللي حصلي لازم أحكيه عشان ممكن يحصل لغيري.. أتواصل معايا بنات كتير حصلهم واقعة مشابهة منه فهو متحرش».

أما عن كواليس واقعة التحرش قالت: «بعتلي من سنتين وقال إنه بيحضر لفيلم جديد اتحمست ورحت وعملت مقابلة أولى، استقبلني في مكتبه وقالي الحاجة المهمة أن الفيلم فيه مشهد جرىء موافقة ولا لا ووافقت، وقولت أنا موافقة إن التنفيذ هيبقى بشكل شيك».

وأشارت أنه كان يصغرها بالعمل: «هو أصغر مني في السن وكنت بعامله أنه صديق، وهو شبه يونس شلبي قلبوظ وبنضارة قعر كوباية مش واخده منه خوانة.. المساعد بتاعه كلمني عشان أوديشن المشهد، وبعدها عزمته في بيتنا على العشا».

وأضافت: «وبعدين أنا رحت له مكتبه، وقال إنه معجب بيا، قولت له أنا مرتبطة، قالي بما إنك بتعملي مشاهد جريئة أي رأيك تبوسيني أنا خوفت جدا واتصدمت، وضكت ونزلت وانهرت في العربية.. أنا عندي إثباتات بكل الكلام ده.. لازم يتعرف اللي هو عمله وبتمنى الناس تدعمني وده ميحصلش تاني ويقف عند حده».

أبرز أعمال رغدة سعيد

شاركت الفنانة رغدة سعيد في عدد من الأعمال الفنية منها الأفلام القصير والروائية الطويلة مثل «أوقات فراغ» و«الماجيك» ومن ومن أبرز مسلسلاتها «لحظات حرجة» الجزء الثانى، وفي عام 2013 عملت مع المخرج الكبير محمد خان في فيلم «فتاة المصنع».