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منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه يشارك في أمم إفريقيا للمحليين - أخبار كلمتك

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منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه يشارك في أمم إفريقيا للمحليين - أخبار كلمتك

منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه يشارك في أمم إفريقيا للمحليين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:00 صباحاً - منتخب الشباب، قال حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة والمتحدث الرسمي للجنة، أنه تم الاتفاق على أن يشارك منتخب مصر في أمم إفريقيا للمحليين بفريق تحت 20 سنة، بقيادة أسامة نبيه مع تدعيم بلاعب من كل نادٍ".

أمم إفريقيا للمحليين فرصة جيدة لمنتخب الشباب

وتابع حلمي طولان، في تصريحات تليفزيونية أن أسامة نبيه مدرب كبير ويمتلك خبرة كبيرة، وقادر على قيادة منتخب الشباب مواليد 2005.

وأضاف أن "بطولة أمم إفريقيا للمحليين فرصة كبيرة لمنتخب مصر تحت 20 عاما وستمنحهم الفرصة للمشاركة".

وأكمل: "المشاركة في كأس الأمم للمحليين فرصة كبيرة للاحتكاك لهذا المنتخب، خاصة وأن البطولة ستكون بعد 4 أشهر، وهو فرصة جيدة لهم، بالإضافة إلى وجود بعض النماذج الجيدة، واتفقنا على أن يستعين أسامة بلاعب واحد من كل نادٍ".

أسامة نبيه، كلمتك

عقوبات على مصر حال الاعتذار عن التصفيات

واستكمل: "في حال عدم مشاركة المنتخب في التصفيات سيتم توقيع عقوبات، وقد يعرض مصر للغياب عن التنظيم، وهذا لا يليق بمكانة مصر، وتاريخها الكبير".

وذكر: "نمنح هذا المنتخب فرصة للاحتكاك، كما نمنح أسامة نبيه الفرصة لاختيار لاعبين من الأندية، وسنتواصل مع الأندية والجميع مرحب بذلك، وهناك روح جيدة للغاية".

وأتم: "هدف المشاركة في التصفيات هو الإعداد، وعدم تعرض مصر لأي عقوبات، وهناك حرية كاملة لأسامة والفريق للاحتكاك مع المنتخبات، وليس هناك محاسبة على أي شئ، وفرصة لاستمرار المسيرة للمنتخب، ولن نحاسب بالقطعة، وسنمنح المدرب الأمان والطمأنينة".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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