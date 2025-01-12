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الرياضة - 02:06 - بالصواريخ والمسيرات.. الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:06 - بالصواريخ والمسيرات.. الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:06 - بالصواريخ والمسيرات.. الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 02:06 صباحاً - أعلن الحوثيون في اليمن، يوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ والمسيرات.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان: "نفذنا عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان) وعددا من القطع الحربية التابعة لها".

وأوضح أن "عملية الاشتباك مع حاملة الطائرات الأميركية والقطع التابعة لها استمرت تسع ساعات، والاستهداف للحاملة هو الخامس منذ قدومها إلى البحر الأحمر".

وأردف بالقول "العملية العسكرية حققت أهدافها بنجاح وأُجبرت حاملة الطائرات على المغادرة والهروب إلى أقصى شمال البحر الأحمر".

وأكد المتحدث العسكري للحوثيين "جهوزية قواتهم العالية لمواجهة أي تصعيد أميركي أو إسرائيلي على اليمن".

كما جدد التأكيد على استمرار عملياتهم العسكرية، مشيرا إلى أنه "لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

ويعد هذا الهجوم الثاني الذي يعلنه الحوثيون ضد "يو إس إس هاري ترومان" خلال 24 ساعة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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