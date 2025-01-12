الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:20 صباحاً - تعادل فريق ميلان وكالياري إيجابيا بهدف لكل فريق في إطار الجولة العشرين من الدوري الإيطالي علي ملعب سان سيرو.

أحرز هدف ميلان ألفارو موراتا في الدقيقة 51.

بينما تعادل لـ كالياري نادر زورتيا في الدقيقة 55.

وارتفع رصيد ميلان 28 نقطة محتلًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد، بينما يحتل كالياري المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.

مباراة ميلان وكالياري

وخاض ميلان هذه المباراة بعد أيام قليلة من تتويجه ببطولة كأس السوبر الإيطالي على حساب غريمه التقليدي إنتر ميلان، حيث فاز في النهائي بنتيجة 3-2.

تشكيل ميلان أمام كالياري



وأعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب فريق ميلان عن التشكيل الأساسي لمباراة فريقه أمام كالياري

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: دافيد كالابريا - مالك ثياو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

الوسط: يوسف فوفانا - يونس موسى - تيجاني ريندرز

الهجوم: كريستيان بوليسيتش - ألفارو موراتا - رافائيل لياو

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