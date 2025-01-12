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إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

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إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:20 صباحاً - تعادل فريقا إشبيلية وفالنسيا إيجابيا بهدف لكل فريق خلال لقائهما على ملعبه "رامون سانشيز بيزخوان" في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني

أحرز هدف التقدم لفالنسيا لوبس في الدقيقة 60 وأدرك ادريا هدف التعادل لإشبيلية في الدقيقة 90.

 

ترتيب إشبيلية وفالنسيا

إشبيلية يحتل المركز الثالث عشر في جدول الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة من 19 مباراة.

ويقبع فالنسيا في المركز العشرين برصيد 13 نقطة من نفس عدد المباريات.

 

إشبيلية وفالنسيا

في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، عبّر جارسيا بيمينتا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق الفوز أمام فالنسيا، مشيرًا إلى الحاجة إلى التعافي بعد الهزيمة الثقيلة أمام ألميريا

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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