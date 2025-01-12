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الرياضة - 12:46 - مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة بالخليل والحرم الإبراهيمي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:46 - مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة بالخليل والحرم الإبراهيمي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة بالخليل والحرم الإبراهيمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 12:46 صباحاً - اقتحم مستوطنون، مساء أمس السبت، البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن مئات المستوطنين المسلحين، بحماية قوات الإحتلال الإسرائيلي، إقتحموا عدة أحياء في البلدة القديمة بالخليل، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب، وصولا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث أدوا فيه رقصات "تلمودية" على وقع الموسيقى الصاخبة.

وكانت قوات الاحتلال قد شددت، منذ صباح اليوم، من إجراءاتها العسكرية القمعية بحق الفلسطينيين في تلك المنطقة، وأغلقت كافة مداخلها، ومنعتهم من التنقل، وفرضت عليهم حظرا للتجول، لتأمين اقتحام المستوطنين.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بلدة الخضر، جنوب مدينة بيت لحم، وتمركزت في منطقة البوابة، على الشارع الرئيسي (القدس - الخليل)، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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