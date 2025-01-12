الطن بكام؟.. أسعار الحديد اليوم الأحد 12يناير 2025 - أخبار كلمتك

الطن بكام؟.. أسعار الحديد اليوم الأحد 12يناير 2025 - أخبار كلمتك

طائرة بيراميدز تضطر للعودة إلى أنجولا بسبب تقلبات جوية - أخبار كلمتك

طائرة بيراميدز تضطر للعودة إلى أنجولا بسبب تقلبات جوية - أخبار كلمتك

الزمالك يبحث عن التأهل لربع نهائي الكونفدرالية اليوم من بوابة بلاك بولز - أخبار كلمتك

الزمالك يبحث عن التأهل لربع نهائي الكونفدرالية اليوم من بوابة بلاك بولز - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 12-01-2025 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 12-01-2025 في مصر - أخبار كلمتك

روسيا تعلق على مشاركة السجناء في إخماد حرائق كاليفورنيا، وتحذير عاجل لسكان لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

روسيا تعلق على مشاركة السجناء في إخماد حرائق كاليفورنيا، وتحذير عاجل لسكان لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:46 - طائرة بيراميدز تضطر للعودة إلى أنجولا بسبب تقلبات جوية - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:46 - طائرة بيراميدز تضطر للعودة إلى أنجولا بسبب تقلبات جوية - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:46 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:46 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-1-2025 - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار تذاكر تامر حسني في حفل عيد الحب - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار تذاكر تامر حسني في حفل عيد الحب - أخبار كلمتك

اليوسفي يبدأ من 6 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

اليوسفي يبدأ من 6 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع - أخبار كلمتك

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 03:20 صباحاً - رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق الخليجية في أسبوع. 


السوق الكويتية


ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.6% في جلسة الخميس محققًا خامس مكاسب يومية على التوالي ليغلق فوق مستويات 8000 نقطة لأول مرة في 9 أشهر بدعم من ارتفاع سهمي الوطني وبنك وربة بنسبة 1.1% و7% على التوالي.


وكان بنك وربة قد أعلن عن  توقيع اتفاقية شراء كامل حصص شركة الغانم من رأس مال بنك الخليج بقيمة 498.1 مليون دينار كويتي.
 

 

وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر الأول بنسبة 2.4% محققًا أعلى مكاسب أسبوعية في شهرين.


وفي قطر 


تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.1% في جلسة الخميس مسجلًا أدنى إغلاق يومي في أسبوعين متأثرًا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.8% وسط ترقب المستثمرين لنتائجه المالية يوم الإثنين المقبل.


وعلى مدار الأسبوع تراجع المؤشر القطري بنسبة 1.2% ليتكبد أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهرين.


وفي الإمارات 


استقر مؤشر فوتسي أبوظبي حول أعلى مستوياته في شهرين بعد أن فقد مكاسبه المبكرة بنهاية جلسة الخميس بضغط من تراجع سهم أبوظبي الأول بنسبة 2% ليهبط من أعلى مستوياته في 11 شهرا.


بينما ارتفع مؤشر سوق دبي بنحو 0.4% ليغلق عند أعلى مستوياته منذ مايو من عام 2014 بدعم من ارتفاع سهمي ديوا وإعمار للتطوير بنسبة 1.4% و2.2%  والأسواق في انتظار اعلان نتائج الاقتصاد الأمريكي.


والذي كان من أول بوادره انخفاض عدد الوظائف التي أضيفت للاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق له.

 

أداء السوق السعودية

 

أما عن أداء السوق السعودية في أسبوع، فقد سجل المؤشر العام للسوق تاسي تراجعا نسبته 0.04% فاقدًا 4.8 نقطة من قيمته هبط بها إلى مستوى 12,097.75 نقطة مقابل 12,102.55 بالأسبوع الماضي.


وجاءت خسائر السوق السعودية خلال الأسبوع بضغط 3 قطاعات كبرى شهدت أداءً سلبيًا، بصدارة قطاع المواد الأساسية الذي هبط 1.39%، وتراجع قطاع البنوك 1.06%، وسجل قطاع الطاقة تراجعا نسبته 0.28%.
وفي المقابل، شملت المكاسب 14 قطاعا تصدرها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بارتفاع نسبته 10.96% وارتفع قطاع الاتصالات 0.21% ليخالف أداء القطاعات الكبرى.


وارتفعت قيم التداول خلال الأسبوع إلى 32.85 مليار ريال مقابل 33.34 مليار ريال بالأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 40.76%، ليصعد متوسط قيم التداول إلى 8.2 مليار ريال.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق