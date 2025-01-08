سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس والفلفل في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 04:05 مساءً - الأربعاء 08/يناير/2025 - 04:00 م 1/8/2025 4:00:11 PM
سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل سعر الخضار ارتفاعًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.
سعر الخضار اليوم في الأسواق
وتستعرض «كلمتك» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، في السطور الآتية:
أسعار الخضار اليوم
- تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
- تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5 جنيه إلى 12.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
- تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7.5 جنيه إلى 13.5 جنيه.
- تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو الكوسة من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
سعر الخضار اليوم
- تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
- تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 9 جنيهات.
- تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 9 إلى 13 جنيها.
- تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 8 إلى 14 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
أسعار الخضراوات في سوق العبور
- تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 18 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 18 إلى 22 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.
سعر الخضار
- تراوح سعر كيلو الملوخية من 7 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو البسلة من 18 إلى 24 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
سعر الخضار في سوق العبور اليوم
- تراوح سعر كيلو القلقاس من 15 إلى 17 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات.
- تراوح سعر فول أخضر من 15 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 95 جنيهًا.
- تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
- تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
- تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
- تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
أسعار الخضار في سوق العبور اليوم
- بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
- تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
- تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
- تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
- تراوح سعر بروكلي من 10 إلى 15 جنيها.
أسعار الليمون في سوق العبور
وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الأربعاء في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:
- تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.
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