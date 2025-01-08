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سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس والفلفل في سوق العبور - أخبار كلمتك

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سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس والفلفل في سوق العبور - أخبار كلمتك

سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس والفلفل في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 04:05 مساءً - الأربعاء 08/يناير/2025 - 04:00 م 1/8/2025 4:00:11 PM

سعر الخضار
سعر الخضار

سعر الخضار اليوم  في سوق العبور، سجل  سعر الخضار ارتفاعًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

 

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سعر الخضار 

 

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «كلمتك» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، في السطور الآتية:

 

سعر الخضار 
سعر الخضار 

 

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5  جنيه إلى 12.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7.5 جنيه إلى 13.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9  جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

 

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سعر الخضار

 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 9 إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 8 إلى 14 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

 

سعر الخضار 
سعر الخضار 

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 18 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 18 إلى 22 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.

 

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سعر الخضار 

 

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  7 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 18 إلى 24 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

 

سعر الخضار 
سعر الخضار 

 

سعر الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 15 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر فول أخضر من 15 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 95 جنيهًا.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.

 

سعر الخضار 
سعر الخضار 

 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  1. بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  2. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  4. تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  5. تراوح سعر بروكلي من 10 إلى 15 جنيها.

 

سعر الخضار 
سعر الخضار 

 

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الأربعاء في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

 

سعر الخضار 
سعر الخضار 

 

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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