وزير الاستثمار يستعرض مع وفد "بي إس إتش" تطورات مشروع الشركة لإنتاج الأجهزة المنزلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 04:40 مساءً - التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي لشركة بي إس إتش مصر للأجهزة المنزلية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء تطورات مشروع الشركة لإنتاج الأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض تطورات مشروع الشركة لإنتاج أجهزة البوتاجاز في مدينة العاشر من رمضان بنظام الرخصة الذهبية ليكون أول مصنع للشركة في قارة إفريقيا باستثمارات تبلغ 55 مليون يورو، حيث يخصص المصنع 50% من إنتاجه للتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا و50% للسوق المحلية.

ولفت «الخطيب» إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمشروع والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لمواجهة التحديات التي قد تواجه المشروع.

وأشار الوزير إلى أن السوق المصرية يمثل حاليا وجهة استثمارية متميزة أمام رؤوس الأموال العالمية لا سيما في ظل تمتعه بالعديد من المقومات الاستثمارية الجاذبة للاستثمار، ومن بينها الموقع الجغرافي الذي يتوسط ثلاث قارات، والعمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، بالإضافة إلى ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي تمكن المنتج المصري من النفاذ والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه أكد لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي لشركة بي إس إتش مصر حرص الشركة على التواجد بالسوق المصري باعتباره محور صناعي وتصديري رئيسي بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح مشروع الشركة في مصر الشهر المقبل.

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