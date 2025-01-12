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الرياضة - 04:06 - اليوم.. استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روما وطرابلس - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:06 - اليوم.. استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روما وطرابلس - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - اليوم.. استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روما وطرابلس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 04:06 صباحاً - أعلنت السلطات الإيطالية عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روما وطرابلس، اليوم الأحد، بعد فترة من التوقف.

وقالت الهيئة الإيطالية للطيران المدني - في بيان أصدرته، اليوم السبت إنه "سيتم ربط إيطاليا وليبيا مجددًا برحلات جوية مباشرة اعتبارًا من ا اليوم، وتديرها شركة الطيران الإيطالية (ITA Airways) وشركة (Medsky) الليبية، ما يفتح فرصًا جديدة لكلا البلدين"، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق الرحلة الافتتاحية الجوية بين روما وطرابلس في حفل غدٍ.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد صرحت بأن شركة (ITA Airways) الإيطالية للطيران سوف تستأنف رحلاتها المباشرة بين إيطاليا وليبيا، مؤكدة أن ذلك سيساهم في إعادة إطلاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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