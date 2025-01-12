الطن بكام؟.. أسعار الحديد اليوم الأحد 12يناير 2025 - أخبار كلمتك

الطن بكام؟.. أسعار الحديد اليوم الأحد 12يناير 2025 - أخبار كلمتك

طائرة بيراميدز تضطر للعودة إلى أنجولا بسبب تقلبات جوية - أخبار كلمتك

طائرة بيراميدز تضطر للعودة إلى أنجولا بسبب تقلبات جوية - أخبار كلمتك

الزمالك يبحث عن التأهل لربع نهائي الكونفدرالية اليوم من بوابة بلاك بولز - أخبار كلمتك

الزمالك يبحث عن التأهل لربع نهائي الكونفدرالية اليوم من بوابة بلاك بولز - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 12-01-2025 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 12-01-2025 في مصر - أخبار كلمتك

روسيا تعلق على مشاركة السجناء في إخماد حرائق كاليفورنيا، وتحذير عاجل لسكان لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

روسيا تعلق على مشاركة السجناء في إخماد حرائق كاليفورنيا، وتحذير عاجل لسكان لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:46 - طائرة بيراميدز تضطر للعودة إلى أنجولا بسبب تقلبات جوية - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:46 - طائرة بيراميدز تضطر للعودة إلى أنجولا بسبب تقلبات جوية - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:46 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:46 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-1-2025 - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار تذاكر تامر حسني في حفل عيد الحب - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار تذاكر تامر حسني في حفل عيد الحب - أخبار كلمتك

اليوسفي يبدأ من 6 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

اليوسفي يبدأ من 6 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 12-01-2025 في مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
درجات الحرارة اليوم الأحد 12-01-2025 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 12-01-2025 في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 07:05 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

 

طقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12  ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  20

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 - ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى  22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 06  ودرجة الحرارة العظمى 21

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 22

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

المركزي المصري يطرح غداً سندات خزانة بقيمة 15.5 مليار جنيه - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق