تعديل خريطة تشغيل مترو الخط الثالث لتشجيع الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 01:00 صباحاً - أعلنت الشركة المشغلة لمترو الخط الثالث تعديل جدول تشغيل المترو، اليوم الأحد؛ لنقل مشجعي نادي الزمالك في المباراة المقررة بين الزمالك ونادي بلاك بولز في استاد القاهرة ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقالت الشركة: إنه في يوم ١٢ يناير الساعة ٦ مساءً، يواجه الزمالك فريق بلاك بولز في استاد القاهرة ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وأن محطاتنا -وخصوصًا محطة الاستاد- جاهزة لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهل الحركة والدخول والخروج من وإلى المباراة.

وتابعت الشركة أنه سيتم تقليل وقت التقاطر بحيث يكون هناك قطار كل ٤ دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت.

أما القادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون ٩ دقائق.

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