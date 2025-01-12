لبيب يضع أحمد سليمان في موقف محرج بسبب ميشالاك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 03:40 صباحاً - قام حسين لبيب رئيس الزمالك، وعمرو أدهم عضو المجلس، بالتواصل مع رئيس نادي أحد السعودي لقطع إعارة البولندي كونراد ميشالاك خلال يناير الجاري، حيث إن اللاعب منذ قدومه لم يقدم المستوى المنتظر منه.

وتحدث رئيس نادي أحد مع أحمد سليمان، الذي فوجئ بما يحدث من جانب لبيب وأدهم، ورغبتهما في إنهاء إعارة ميشالاك، وهو ما وضعه في موقف محرج.

نادي الزمالك لم يمنح كونراد مستحقاته المالية حتى الآن، وهو ما يعرقل فسخ التعاقد معه وإعادته لنادي أحد السعودي.. كما أن اللاعب يعاني من أزمة السكن وهناك أمور كثيرة تؤثر على اللاعب في النادي.

الزمالك أيضا يحاول تخفيض قيمة شراء محمود بنتايك من سانت إيتيان الفرنسي، من مليون يورو إلى 600 ألف يورو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز اليوم الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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