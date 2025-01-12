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الرياضة - 03:26 - متحدث الوزراء: الحكومة تطمح للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:26 - متحدث الوزراء: الحكومة تطمح للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:26 - متحدث الوزراء: الحكومة تطمح للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 03:26 صباحاً - قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن قطاع السياحة يمثل فرصة كبيرة لمصر لزيادة الدخل القومي من العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، مع تزايد عدد السائحين سنويًا.

وأضاف الحمصاني خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «TEN» أن الحكومة تطمح للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب أعمال تطوير شاملة، تشمل تطوير المتاحف والمناطق السياحية وزيادة عدد الغرف الفندقية.

وأوضح أن الحكومة بصدد تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير خلال الفترة المقبلة، مضيفا «قاربنا على اللمسات الأخيرة لمتحف مراكب الشمس والمنطقة المحيطة التي شهدت عملية تطوير كبيرة وقاربت كذلك على الانتهاء، وسنعلن عن الموعد النهائي قريبا».

وأكد أن «العمل جار حاليًا على وضع كافة الإجراءات الخاصة بالافتتاح وسيناريو يليق بحجم مصر وحضارتها القديمة بحيث يكون الاحتفال على أعلى مستوى يليق بحجم وقيمة مصر».

وتوقع أن يمثل الافتتاح نقلة كبيرة في تطوير المواقع السياحية، لاسيما مع تزايد إقبال السائحين في الوقت الراهن خلال التشغيل التجريبي للمتحف.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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