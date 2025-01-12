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الخسائر 150 مليار دولار، ارتفاع ضحايا حرائق لوس أنجلوس إلى 16 قتيلا - أخبار كلمتك

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الخسائر 150 مليار دولار، ارتفاع ضحايا حرائق لوس أنجلوس إلى 16 قتيلا - أخبار كلمتك

الخسائر 150 مليار دولار، ارتفاع ضحايا حرائق لوس أنجلوس إلى 16 قتيلا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 06:10 صباحاً -  حرائق لوس أنجلوس، أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد وفيات حرائق الغابات في لوس أنجلوس بكاليفورنيا إلى 16 شخصًا.


 وقالت وسائل إعلام أمريكية: "تسببت خمسة حرائق مدمرة تغذيها الرياح في مصرع ما لا يقل عن 16 شخصًا واجتاحت 39000 فدان في منطقة لوس أنجلوس الكبرى، مما أدى إلى تدمير مناطق سكنية بأكملها وأكثر من 12000 مبنى".

ونقلت التقارير عن روبرت لونا، عمدة مقاطعة لوس أنجلوس قوله، إن"16 شخصًا آخرين في عداد المفقودين"، مشيرًا إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كانت تقارير الأشخاص المفقودين مرتبطة بالحرائق".

وبلغ إجمالي المباني المدمرة نتيجة الحرائق أكثر من 10 آلاف مبنى.


من جهته، أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا، جافن نيوسوم، قرارًا بإجراء تحقيقات بشأن ضعف ضغط مياه صنابير الحرائق، وذلك بعد تقارير عن فراغ خزانات مياه كانت مخصصة لعمليات الإطفاء ما أدى لتفاقم حرائق الغابات في مناطق شاسعة سكنية من ولاية كاليفورنيا.

ويقدر حجم الخسائر المادية نتيجة الحرائق بـ 150 مليار دولار، أي 3 أضعاف التقديرات الأولية، بحسب ما نقلته "نيويورك بوست" بناءً على بيانات شركة "أكيو ويذر".

ووفقًا للتقارير، لا يزال هناك ما لا يقل عن 400 ألف نسمة من سكان كاليفورنيا دون كهرباء بسبب الحرائق، فيما أصدرت إدارة الإطفاء أوامر إخلاء وإنذارات للاستعداد للإخلاء لنحو 300 ألف شخص بولاية كاليفورنيا.


وفي وقت سابق، أكد مسؤولو إدارة الإطفاء بولاية كاليفورنيا، أن حرائق الغابات التي تحركها الرياح اندلعت بغرب لوس أنجلوس في منطقة يسكنها نحو 27 ألف نسمة، وامتد الحريق في البداية إلى أكثر من 3 كيلومترات مربعة، لكنه انتشر بسرعة بسبب الرياح القوية، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
بدورها، ذكرت كارين باس، عمدة مدينة لوس أنجلوس، أن الحرائق "خطيرة للغاية".
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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