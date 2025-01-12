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حركة فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

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حركة فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

حركة فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 01:10 صباحاً - قال الدكتور إياد زنيط، المتحدث باسم حركة فتح، إن الخلاف الرئيسي في صفقة الأسرى يكمن في مسألة الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، موضحًا أن المرحلة الأولى تتضمن الإفراج عن عدد من الجنود الإسرائيليين بجانب كبار السن والمرضى لتسيير الاتفاق.

 

ولفت إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يسعى لضمان تنفيذ شروط المرحلة الأولى بالكامل قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

 

صفقة الأسرى الإسرائيليين

وأضاف عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التوقيت يسهل على نتنياهو تقديم الصفقة للإسرائيليين على أنها نجاح جزئي من صفقة الأسرى، حيث يستفيد من استعادة بعض الأسرى الإسرائيليين دون الحاجة للتعهد بوقف إطلاق النار بشكل كامل.

موقف نتنياهو من وقف إطلاق النار في غزة

 

وأشار إلى أن نتنياهو لا يبدو راغبًا في وقف إطلاق النار تمامًا في قطاع غزة، معتبرًا أن الظروف الدولية أصبحت ناضجة لإنجاز صفقة الأسرى، ويعني ذلك أيضًا تراجع إيران في المنطقة، وتغير الوضع السياسي اللبناني، فضلًا عن الضغوط المصرية الواضحة التي تمنع أي تهجير للفلسطينيين إلى سيناء.

 

إخلاء مناطق في غزة

ونوه أن هناك بعض التسريبات التي تشير إلى استعدادات لإخلاء مناطق معينة في قطاع غزة، مثل محور فلادلفيا، لكن هذا يأتي في مراحل لاحقة، مؤكدًا أن الفلسطينيين يدعمون أي خطوة تساهم في تقليص العدوان الإسرائيلي رغم النتائج الكارثية التي خلفها الاحتلال في القطاع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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