الطن بكام؟.. أسعار الحديد اليوم الأحد 12يناير 2025 - أخبار كلمتك

الطن بكام؟.. أسعار الحديد اليوم الأحد 12يناير 2025 - أخبار كلمتك

طائرة بيراميدز تضطر للعودة إلى أنجولا بسبب تقلبات جوية - أخبار كلمتك

طائرة بيراميدز تضطر للعودة إلى أنجولا بسبب تقلبات جوية - أخبار كلمتك

الزمالك يبحث عن التأهل لربع نهائي الكونفدرالية اليوم من بوابة بلاك بولز - أخبار كلمتك

الزمالك يبحث عن التأهل لربع نهائي الكونفدرالية اليوم من بوابة بلاك بولز - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 12-01-2025 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 12-01-2025 في مصر - أخبار كلمتك

روسيا تعلق على مشاركة السجناء في إخماد حرائق كاليفورنيا، وتحذير عاجل لسكان لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

روسيا تعلق على مشاركة السجناء في إخماد حرائق كاليفورنيا، وتحذير عاجل لسكان لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:46 - طائرة بيراميدز تضطر للعودة إلى أنجولا بسبب تقلبات جوية - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:46 - طائرة بيراميدز تضطر للعودة إلى أنجولا بسبب تقلبات جوية - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:46 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:46 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-1-2025 - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار تذاكر تامر حسني في حفل عيد الحب - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار تذاكر تامر حسني في حفل عيد الحب - أخبار كلمتك

اليوسفي يبدأ من 6 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

اليوسفي يبدأ من 6 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الكشف عن القائد الذي القى القبض على قاتل والد غدير الشرعبي قبل فراره الى هذا المكان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكشف عن القائد الذي القى القبض على قاتل والد غدير الشرعبي قبل فراره الى هذا المكان - أخبار كلمتك

الكشف عن القائد الذي القى القبض على قاتل والد غدير الشرعبي قبل فراره الى هذا المكان - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 03:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

قالت مصادر:تمكن افراد لواء النصر بقيادة الفندم #رامي_الخليدي من القبض على وليد شلعة قبل أن يتمكن من الهروب إلى مناطق سيطرة الحو ثيين.
واضافت:نفذوا عملية نوعية نجحت بالقبض على شلعة

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق