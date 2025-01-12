قالت مصادر:تمكن افراد لواء النصر بقيادة الفندم #رامي_الخليدي من القبض على وليد شلعة قبل أن يتمكن من الهروب إلى مناطق سيطرة الحو ثيين.
واضافت:نفذوا عملية نوعية نجحت بالقبض على شلعة
الكشف عن القائد الذي القى القبض على قاتل والد غدير الشرعبي قبل فراره الى هذا المكان - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 03:07 صباحاً - كلمتك/خاص:
قالت مصادر:تمكن افراد لواء النصر بقيادة الفندم #رامي_الخليدي من القبض على وليد شلعة قبل أن يتمكن من الهروب إلى مناطق سيطرة الحو ثيين.
قالت مصادر:تمكن افراد لواء النصر بقيادة الفندم #رامي_الخليدي من القبض على وليد شلعة قبل أن يتمكن من الهروب إلى مناطق سيطرة الحو ثيين.
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