قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

أعلنت قبيلة الجعادنة في اجتماعها مساء اليوم السبت ١١ يناير ٢٠٢٥م بمنطقة لحمر بمحافظة أبين رفضها القاطع لأي تواجد عسكري في أراضيها.

جاء هذا الرفض الذي أجمع عليه جميع مشائخ الجعادنة بعد تلقيها طلباً من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لإقامة معسكر عسكري في منطقة لحمر.

وشدد البيان على أن القبيلة لن تسمح بأي انتهاك لأراضيها، مؤكداً أنها حامية لأرضها من أي تهديدات من قبل أن تحضر وتتواجد الدولة في مناطقنا.

و طالب البيان الرئيس القائد للمجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بالكشف العاجل عن مصير المقدم علي عبد الله عشال الذي اختطف من قبل جهاز مكافحة الإرهاب في عدن.

نص البيان:

"في مساء اليوم السبت الموافق ١١ يناير ٢٠٢٥ اجتمعت قبيلة الجعادنة في منطقة لحمر للرد على طلب قوات للانتقالي بموقع في ارضنا لإقامة معسكر.

حيث قررنا نحن مشايخ واعيان قبيلة الجعادنة رفض اي معسكرات أو تواجد اي قوات في أراضينا.

ونؤكد أن قبيلة الجعادنة حامية لأراضيها من أي ارهاب من قبلْ وجود الدولة.

وتوضح قبيلة الجعادنة أنه لم تستوي أي مشكلة في أرضها ولا توجد فيها أي معسكرات للقاعدة.

ونطالب عيدروس الزبيدي شخصيا للكشف عن مصير ابننا المختطف المقدم علي عبد الله عشال من قبل جهاز مكافحة الارهاب بمحافظة عدن في فترة قصيرة مالم فاننا سنصعد ضد كافة مصالحهم.

وعلى ذلك نوقع:

١- الشيخ الخضر حسن جبران

٢- الشيخ علي عوض ناصر

٣- الشيخ عبد الخالق كريد

٤ـ الشيخ علي مسود

٥- طارق مقبل حيدرة

٦- محمد ناصر صالح

٧- الشيخ منصور صالح هميس

٨- الخضر ناصر صلاح

٩- الشيخ علي أحمد علي

١٠- الشيخ مفتاح سعيد

١١- الشيخ محمد حيدرة سعيد

١٢- الشيخ عاد حيدرة مجاهد

١٣- الشيخ احمد صالح الجاعرة

١٤- علي عشال مسعود

١٥- حسن عبد الله عشال

١٦- عبد الله مقبل حيدرة

١٧- الشيخ حيدره علي امحتم