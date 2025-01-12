الرياضة - 02:06 - إشبيلية و فالنسيا يتعادلان ١-١ في الليجا الإسبانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 02:06 صباحاً - تعادل فريق إشبيلية مع ضيفه فالنسيا بهدف واحد لكل منهما، مساء السبت على ملعب "رامون سانشيز بزخوان"، في إطار الجولة ١٩ من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم فالنسيا بهدف لاعبه لويس ريوخا في الدقيقة ٦١، ثم أدرك إشبيلية التعادل بهدف وقت قاتل في الدقيقة ٩٣ عبر لاعبه أدريا بيدروسا.

وحصد إشبيلية نقطة ثمينة ليرفع رصيده إلى ٢٣ نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الليجا الإسبانية، كما ارتفع رصيد فالنسيا إلى ١٣ نقطة ليحتل المركز العشرين والأخير بجدول المسابقة.