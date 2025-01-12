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الرياضة - 02:06 - إشبيلية و فالنسيا يتعادلان ١-١ في الليجا الإسبانية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:06 - إشبيلية و فالنسيا يتعادلان ١-١ في الليجا الإسبانية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:06 - إشبيلية و فالنسيا يتعادلان ١-١ في الليجا الإسبانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 02:06 صباحاً - تعادل فريق إشبيلية مع ضيفه فالنسيا بهدف واحد لكل منهما، مساء السبت على ملعب "رامون سانشيز بزخوان"، في إطار الجولة ١٩ من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم فالنسيا بهدف لاعبه لويس ريوخا في الدقيقة ٦١، ثم أدرك إشبيلية التعادل بهدف وقت قاتل في الدقيقة ٩٣ عبر لاعبه أدريا بيدروسا.

وحصد إشبيلية نقطة ثمينة ليرفع رصيده إلى ٢٣ نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الليجا الإسبانية، كما ارتفع رصيد فالنسيا إلى ١٣ نقطة ليحتل المركز العشرين والأخير بجدول المسابقة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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