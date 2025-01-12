الرياضة - 01:46 - الأخضر بكام؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 01:46 صباحاً - سعر الدولار الأن.. شهد سعر الدولار في مصر استقرارًا خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 12 -1-2025، وذلك بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية في الأسواق أمس.

حيث ثبت بالبنك الأهلي المصري عند سعر 50.51 للشراء، 50.61 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى-cib سجل 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.55 جنيه للشراء، 50.65 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 50.50 جنيه للشراء، 50.64 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.50 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

50.58 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.