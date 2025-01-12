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الرياضة - 01:06 - اليوم.. الحكم في الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:06 - اليوم.. الحكم في الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:06 - اليوم.. الحكم في الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 01:06 صباحاً - تصدر محكمة مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد الموافق 12 يناير2025، حكمها في الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها عامين، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، في الواقعة التي حملت رقم 2451 لسنة 2024.

كانت قد أدانت محكمة جنح المطرية، حكمًا بحبس البلوجر سوزي الأردنية، عامين مع تغريمها 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى كفالة قيمتها 100 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامها باستخدام ألفاظ خادشة للحياء العام في حق والدها أثناء بث مباشر.

فيما ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على سوزي في منطقة الساحل بتهمة الإساءة للقيم الأسرية بعد نشرها مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ مسيئة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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