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انعقاد مجلس الحديث السادس والعشرين لقراءة «صحيح البخاري» من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

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انعقاد مجلس الحديث السادس والعشرين لقراءة «صحيح البخاري» من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث السادس والعشرين لقراءة «صحيح البخاري» من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 03:45 صباحاً - برعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ينعقد اليوم الأحد الموافق ١٢ من يناير ٢٠٢٥م، مجلس الحديث السادس والعشرين لقراءة «صحيح الإمام البخاري» بالإسناد، عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة.

مجلس الحديث السادس والعشرين لقراءة «صحيح الإمام البخاري»

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، وهم: الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه، والدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، والدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد، مدرس الحديث وعلومه.

جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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