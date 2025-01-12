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هل يحضر رئيس كوريا الجنوبية الجلسة الأولى لمحاكمة عزله؟ - أخبار كلمتك

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هل يحضر رئيس كوريا الجنوبية الجلسة الأولى لمحاكمة عزله؟ - أخبار كلمتك

هل يحضر رئيس كوريا الجنوبية الجلسة الأولى لمحاكمة عزله؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 06:10 صباحاً - لن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي تبدأ الثلاثاء في مقر المحكمة الدستورية، حسبما أعلن الأحد أحد محاميه، مشيرا إلى مخاوف متصلة بـ"الأمن".

وقال يون كاب كيون في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس "ظهرت مخاوف متعلقة الأمن وبشأن حوادث محتملة. لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة في 14 يناير"، مضيفا "الرئيس يعتزم المثول بمجرد حل المخاوف الأمنية".

وكان محامي رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، قد قال: إن التقارير حول هروب الرئيس من مقر إقامته غير صحيحة.

وتواجه فرق التحقيق في البلاد مهمة "معقدة" في تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق الرئيس المعزول، فيما يواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون للرئيس المعزول المحاصر، تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي اليوم الأربعاء، رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد؛ بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.


كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونج وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس الثلاثاء عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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