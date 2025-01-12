الحوثيين يقتحمون قيفة في رداع - أخبار كلمتك

بدأت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، باقتحام قرية حنكة آل مسعود بمديرية القريشية شمال غرب مدينة رداع بمحافظة البيضاء.

وذكرت مصادر محلية في مديرية القريشية أن حملة حوثية كبيرة مكونة من عشرات الأطقم والمدرعات، مسنودة بالمدفعية الثقيلة وعدد من الدبابات والطيران المسير، اقتحمت ظهر اليوم منطقة الخشعة التابعة لقرية الحنكة، وذلك بعد أسبوع من حصار القرية وقصفها بشكل عشوائي ومكثف بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



وأكدت المصادر، أن المليشيات الحوثية الارهابية، شنت صباح اليوم قصفاً هستيرياً على القرية وقطعت عنها وعن القرى المحيطة بها شبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت بشكل نهائي، تمهيداً لاقتحامها..محذرة من ارتكاب المليشيات الإرهابية جرائم وانتهاكات مروعة بحق أهالي القرية من تصفيات واختطافات جماعية وترحيل قسري لسكان القرية وتفجير منازلهم.



وبحسب المصادر، فقد قتلت المليشيات الحوثية خلال عدوانها على قرية الحنكة المستمر منذ الأحد الماضي وجرحت أكثر من 15 مدنياً بينهم نساء وأطفال في إحصائية أولية مرشحة للزيادة مع اقتحام القرية، فضلاً عن الدمار الهائل الذي ألحقته المليشيات بمعظم منازل القرية ومسجدها.