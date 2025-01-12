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عاجل:مظاهرة حاشدة وسط تفاقم الخلافات والتنديد بالمحافظ(فيديو) - أخبار كلمتك

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عاجل:مظاهرة حاشدة وسط تفاقم الخلافات والتنديد بالمحافظ(فيديو) - أخبار كلمتك

عاجل:مظاهرة حاشدة وسط تفاقم الخلافات والتنديد بالمحافظ(فيديو) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 12:12 مساءً - كلمتك/خاص:

نظم المئات من المعلمين مظاهرة حاشدة في تعز تنديدا بانقطاع المرتبات.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:تفاقمت الخلافات وسط المعلمين في تعز بعد عودة الإضراب في بعض المدارس نتيجة خلافات بين قيادة النقابة والمعلمين الذي رفضوا رفع الإضراب الا بعد تسليم كامل حقوقهم.
واضافوا:بعد قرار النقابة رفع الاضراب نظم المئات مظاهرة حاشدة في تعز ونددوا بالمحافظ شمسان مطالبين بتسليمهم لكافة الحقوق.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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