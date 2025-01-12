نظم المئات من المعلمين مظاهرة حاشدة في تعز تنديدا بانقطاع المرتبات.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:تفاقمت الخلافات وسط المعلمين في تعز بعد عودة الإضراب في بعض المدارس نتيجة خلافات بين قيادة النقابة والمعلمين الذي رفضوا رفع الإضراب الا بعد تسليم كامل حقوقهم.
واضافوا:بعد قرار النقابة رفع الاضراب نظم المئات مظاهرة حاشدة في تعز ونددوا بالمحافظ شمسان مطالبين بتسليمهم لكافة الحقوق.
عاجل:مظاهرة حاشدة وسط تفاقم الخلافات والتنديد بالمحافظ(فيديو) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 12:12 مساءً - كلمتك/خاص:
نظم المئات من المعلمين مظاهرة حاشدة في تعز تنديدا بانقطاع المرتبات.
نظم المئات من المعلمين مظاهرة حاشدة في تعز تنديدا بانقطاع المرتبات.
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