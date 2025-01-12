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معرض القاهرة الدولي للكتاب 56.. 600 فاعلية و6 آلاف عارض واختيار مستجير شخصية العام - أخبار كلمتك

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معرض القاهرة الدولي للكتاب 56.. 600 فاعلية و6 آلاف عارض واختيار مستجير شخصية العام - أخبار كلمتك

معرض القاهرة الدولي للكتاب 56.. 600 فاعلية و6 آلاف عارض واختيار مستجير شخصية العام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 12:41 مساءً - بدأت منذ قليل، وقائع المؤتمر الصحفي للهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور احمد بهي الدين، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية للإعلان عن فعاليات الدورة 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وسفير سلطنة عمان بالقاهرة، ضيف شرف هذه الدورة من معرض الكتاب وسفيرة دولة رومانيا ضيف شرف الدورة المقبلة من المعرض.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وينطلق معرض الكتاب، في 23 يناير وحتي 5 فبراير بأرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويكرم المعرض العالم الدكتور أحمد مستجير، كشخصية العام، والكاتبة فاطمة المعدول، كشخصية معرض الطفل.

وفي كلمته أكد الدكتور أحمد بهي الدين، أن سلطنة عمان حاضرة في المعرض بما لديها من إرث ثقافي بما يمنح المعرض روحا عربية، مؤكدا انعقاد الدورة الحالية بحضور أكثر من 6 آلاف عارض.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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