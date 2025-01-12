معرض القاهرة الدولي للكتاب 56.. 600 فاعلية و6 آلاف عارض واختيار مستجير شخصية العام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 12:41 مساءً - بدأت منذ قليل، وقائع المؤتمر الصحفي للهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور احمد بهي الدين، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية للإعلان عن فعاليات الدورة 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وسفير سلطنة عمان بالقاهرة، ضيف شرف هذه الدورة من معرض الكتاب وسفيرة دولة رومانيا ضيف شرف الدورة المقبلة من المعرض.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وينطلق معرض الكتاب، في 23 يناير وحتي 5 فبراير بأرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويكرم المعرض العالم الدكتور أحمد مستجير، كشخصية العام، والكاتبة فاطمة المعدول، كشخصية معرض الطفل.

وفي كلمته أكد الدكتور أحمد بهي الدين، أن سلطنة عمان حاضرة في المعرض بما لديها من إرث ثقافي بما يمنح المعرض روحا عربية، مؤكدا انعقاد الدورة الحالية بحضور أكثر من 6 آلاف عارض.