هنو: مبادرة «المليون كتاب» تهدف لنشر الوعي الثقافي بين أبناء الوطن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 02:06 مساءً - أعلن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، عن إطلاق مبادرة «المليون كتاب»، التي تمثل هدية لمصر ولكل المصريين.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال هنو: «إن مبادرة المليون كتاب تأتي في إطار سعينا لتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي بين أبناء الوطن»، مشيرًا إلى أن المبادرة التي تنفذها وزارة الثقافة عبر مختلف قطاعتها المعنية بالنشر تهدف إلى تحقيق الرؤية السياسية التي تسعى إلى بناء الإنسان المصري.

وأكد أن مبادرة المليون كتاب هي خطوة استراتيجية لنشر المعرفة في كل ربوع مصر وإثراء المجتمع المصري بمحتوي ثقافي ومعرفي ثري، وسيتم توزيع كتب المرحلة الأولى من المبادرة.

وتابع: «نهدي مصريين مليون كتاب في مختلف المجالات المعرفية والثقافية لنصل إلى جميع الفئات العمرية ونسعى من خلالها لنشر الوعي وتعزيز ثقافتنا الوطنية»

وأوضح أن جميع القطاعات المسؤولة عن النشر في الوزارة تشارك في تنفيذ هذه المبادرة، ومنها: المركز القومي للترجمة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دار الكتب والوثائق القومية، المجلس الأعلى للثقافة.

وبين أنه سيتم توزيع الكتب على الوزارات والمؤسسات المعنية ببناء الإنسان ونشر الوعي ومن بين هذه الجهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الشباب والرياضة وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الأزهر والكنيسة المصرية ونقابة الصحفيين.

وأكد وزير الثقافة على عملية تسليم الكتب ستتم خلال احتفالية ثقافية تعقد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث سيتم توزيع كتب المرحلة الأولى بعد فرزها وتجهيز المجموعات الخاصة بكل جهة.